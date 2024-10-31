LIVE／史上最晚登陸強颱！康芮被中央山脈分裂奔出海　3地區灌風雨

記者許力方／台北報導

中央氣象署觀測，21號中度颱風「康芮」今（31日）下午1時40分以巔峰之姿，在台東成功登陸，列名「史上最晚登陸的強烈颱風」，不過颱風中心通過台灣的過程中，受中央山脈破壞分裂過山，強度、暴風圈都快速縮小，於5小時後從雲林麥寮出海，減弱為中度颱風。蘭嶼、綠島、南花蓮、台東已有破壞性強風及豪雨出現，今晚風雨漸緩，宜蘭、北花蓮、北北基今晚強風豪雨持續，直到明晨才會趨緩，氣象署晚間8時40分發布最新海陸警報說明。

天氣風險公司表示，康芮於今午1時40分在台東縣成功鎮登陸，列名史上最晚登陸的強烈颱風，颱風的強度、暴風半徑都快速減小，但威脅依舊，下半場除了宜花、北部要繼續嚴防劇烈風雨，颱風越過中央山脈後，中南部的風雨也明顯增強。

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中央氣象署觀測，康芮颱風過去3小時減弱，今天晚間8時中心位在澎湖東北方約70公里之處，以時速26轉31公里向北轉東北進行，已經於晚間6時40分從雲林麥寮出海。近中心最大風速再度減弱至每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風也減弱至每秒50公尺，7級暴風半徑仍維持280公里，10級暴風半徑則縮小至70公里，暴風圈仍籠罩台灣及澎湖、金門、馬祖，各地風雨持續中。