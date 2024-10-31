颱風天練潛水！台中28歲男「高中泳池內溺斃」市府要查了

▲游泳池示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者白珈陽、鄒鎮宇／台中報導

康芮颱風31日來襲，全台停班停課。沒想到，台中市北屯區某高中的校內游泳池，竟傳出有人溺斃的事件。一名年約28歲的洪姓男子，私下跟管理單位溝通後進入泳池內練習後不幸溺斃，詳細案情仍待警方釐清。

警方表示，洪男31日跟其他泳客，私下與管理單位溝通後進入學校泳池。洪男練習自由潛水時，不明原因突然沒有呼吸心跳，其他泳客見狀，於31日下午3時03分立刻報警求救。

台中市消防局獲報後，出動2輛救護車以及4名消防人員到場，立刻對洪男進行CPR急救，隨後送往慈濟醫院，但仍不治。

警方表示，颱風天泳池沒有開放，洪男與其他泳客透過私下請求管理單位進入，詳細案情仍待釐清，也將報請檢察官相驗死因。

台中市教育局表示，台中市游泳訓練中心由東山高中委託展望運動股份有限公司，依中市府宣布今日停班停課，應休館一天。

該潛水訓練團自113年3月起，向游泳訓練中心簽訂借用場地契約，每次借用約2-4小時，今日因比賽在即，請求泳訓中心協助開放供練習。

教育局指出，經了解今日借用時間為下午2時至4時，泳訓中心今日2名人員值班，練習時間由潛水教練獨立授課管理，事發原因由警方調查釐清中。今日事故由該潛水團隊成員發現溺水後，泳訓中心立刻提供純氧、AED，並持續關心協助家屬。

教育局表示，有關今日事件颱風天休館仍開放該潛水團體使用、發生意外溺水死亡重大事件，已請東山高中針對違約事件，於上班日儘速依委外促參契約辦理。