　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

颱風天練潛水！台中28歲男「高中泳池內溺斃」市府要查了

▲▼ 泳池,游泳池。（圖／取自免費圖庫pexels） 

▲游泳池示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者白珈陽、鄒鎮宇／台中報導

康芮颱風31日來襲，全台停班停課。沒想到，台中市北屯區某高中的校內游泳池，竟傳出有人溺斃的事件。一名年約28歲的洪姓男子，私下跟管理單位溝通後進入泳池內練習後不幸溺斃，詳細案情仍待警方釐清。

警方表示，洪男31日跟其他泳客，私下與管理單位溝通後進入學校泳池。洪男練習自由潛水時，不明原因突然沒有呼吸心跳，其他泳客見狀，於31日下午3時03分立刻報警求救。

台中市消防局獲報後，出動2輛救護車以及4名消防人員到場，立刻對洪男進行CPR急救，隨後送往慈濟醫院，但仍不治。

警方表示，颱風天泳池沒有開放，洪男與其他泳客透過私下請求管理單位進入，詳細案情仍待釐清，也將報請檢察官相驗死因。

台中市教育局表示，台中市游泳訓練中心由東山高中委託展望運動股份有限公司，依中市府宣布今日停班停課，應休館一天。

該潛水訓練團自113年3月起，向游泳訓練中心簽訂借用場地契約，每次借用約2-4小時，今日因比賽在即，請求泳訓中心協助開放供練習。

教育局指出，經了解今日借用時間為下午2時至4時，泳訓中心今日2名人員值班，練習時間由潛水教練獨立授課管理，事發原因由警方調查釐清中。今日事故由該潛水團隊成員發現溺水後，泳訓中心立刻提供純氧、AED，並持續關心協助家屬。

教育局表示，有關今日事件颱風天休館仍開放該潛水團體使用、發生意外溺水死亡重大事件，已請東山高中針對違約事件，於上班日儘速依委外促參契約辦理。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／被罵整天！陳揮文再說「颱風假是人禍」
颱風天練潛水！台中28歲男「高中泳池內溺斃」市府要查了
路樹傾倒多！北市明交通成「最大考驗」　蔣萬安：全力復原市容
全台宣布！明天「26地區+8校」續放颱風假　全台停班課一覽
快訊／大樓遮雨棚「吹到環東匝道上」擋死2車道　現場大塞車
快訊／電線桿倒塌重壓！內湖騎士死亡
「台大五姬」陳匡怡颱風天PO求婚照！　神秘男獻鑽戒
快訊／北市「4層樓長鐵皮屋頂」被吹落！砸爛汽車、堵住道路
康芮中心重整「今晚雨才要大起來」　90度甩尾！強風狂吹半個台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／大樓遮雨棚「吹到環東匝道上」擋死2車道　現場大塞車

快訊／民生社區「4層樓長鐵皮屋頂」被吹落！砸爛汽車、堵住道路

颱風天練潛水！台中28歲男「高中泳池內溺斃」市府要查了

快訊／內湖電線桿倒塌！騎士遭重壓「送醫不治」　驚悚畫面曝

鄭文燦案審判長「請假到退休」遭質疑政治介入　桃園地院緊急回應了

快訊／中颱康芮掏空路基！高雄台20線驚見10公尺天坑　

快訊／康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理　女兒眼前墜落爆頭亡

獨／北市台大生遭公車碰撞「壓入車底」　警消急用破壞器材救援

快訊／康芮掀狂風大浪　台東長濱漁港「多艘漁船沉沒」

北市復興南路路樹傾倒橫跨車道　警火速到場拉管制幸無人傷

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

專注力不夠影響工作？　他靠喝這個全集中呼吸

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運被攔下　站務員逼近..一看驚呼：有夠年輕！

快訊／大樓遮雨棚「吹到環東匝道上」擋死2車道　現場大塞車

快訊／民生社區「4層樓長鐵皮屋頂」被吹落！砸爛汽車、堵住道路

颱風天練潛水！台中28歲男「高中泳池內溺斃」市府要查了

快訊／內湖電線桿倒塌！騎士遭重壓「送醫不治」　驚悚畫面曝

鄭文燦案審判長「請假到退休」遭質疑政治介入　桃園地院緊急回應了

快訊／中颱康芮掏空路基！高雄台20線驚見10公尺天坑　

快訊／康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理　女兒眼前墜落爆頭亡

獨／北市台大生遭公車碰撞「壓入車底」　警消急用破壞器材救援

快訊／康芮掀狂風大浪　台東長濱漁港「多艘漁船沉沒」

北市復興南路路樹傾倒橫跨車道　警火速到場拉管制幸無人傷

康芮颱風晚間已出海　黃偉哲提醒市民1日上班課外出留意安全

快訊／陳揮文再發文「颱風假是人禍」籲大家思考：被罵沒關係的

北市樹倒、停電災情多　里長喊話蔣萬安：重新評估明是否停班課

奪得生涯首座冠軍還不夠　大谷翔平開心大喊：還要再9次

餐館內拒搭訕！河北4女高中生遭3男痛毆　「滿臉是血」倒坐牆邊

Google Maps結合AI大更新「用問的排行程」　台灣2功能同步登場

木村拓哉追悼西田敏行遭炎上！　1用詞被批不敬「尤其不能用於長輩」

菲南穆斯林武裝組織「派系內戰」　至少11死5傷

路樹傾倒多！北市明交通成「最大考驗」　蔣萬安：全力復原市容

快訊／大樓遮雨棚「吹到環東匝道上」擋死2車道　現場大塞車

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

社會熱門新聞

快訊／捷克夫妻找到了！太管處證實：山區就地避難

即／康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理墜落死亡

女大生遇死劫畫面曝　姊姊悲痛連夜帶她回家

合歡山台14甲路樹砸車　小貨車頭全扁1死1傷

即／高雄女大生遭撞慘壓車底不治　相驗結果曝

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

即／內湖電線桿倒塌！騎士遭壓失去生命跡象

快訊／失聯捷克夫妻現況曝！　帳篷內避難恐「失溫」

高雄女大生2度遭撞壓車底不治！家屬悲痛認屍

即／北市公園處2員工清理路樹　遭狠砸躺地送醫

快訊／康芮強襲！板橋慈惠宮「牌樓被吹垮了」　交通管制中

即／康芮發威「全國最爛路」又斷了

彰化小姊妹車禍亡　她深夜149字惹哭網

花蓮加灣部落出現超詭雲層　民眾驚喊：不要過來

更多熱門

相關新聞

躲風雨吃喝玩樂　北車東森廣場湧人潮

躲風雨吃喝玩樂　北車東森廣場湧人潮

康芮颱風來襲，全台放颱風假。台北市所有百貨商場皆宣布暫停營業，唯獨東森購物旗下東森廣場台北車站、東森廣場中和店正常營業。東森廣場台北車站K區，位處台北市中心、台北車站地下街，成為颱風天最安全且交通便利的生活休閒場域，31日湧入大量人潮，躲風雨還能吃喝玩樂，讓民眾直呼超方便。

康芮中心重整　今晚風雨才要大起來

康芮中心重整　今晚風雨才要大起來

LIVE／史上最晚登陸強颱！康芮出海再灌風雨

LIVE／史上最晚登陸強颱！康芮出海再灌風雨

即／康芮減弱！台中明天正常上班上課

即／康芮減弱！台中明天正常上班上課

即／漢神、夢時代提早打烊　高雄百貨營業時間一次看

即／漢神、夢時代提早打烊　高雄百貨營業時間一次看

關鍵字：

台中校內游泳池溺斃康芮颱風警方調查

讀者迴響

熱門新聞

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

快訊／明8縣市達停班課標準　最新風雨預測下修

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

快訊／「北北基桃」明正常上班上課　新北市烏來區停班停課

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮中心重整　今晚風雨才要大起來

康芮登陸後「颱風眼看不到了」　最快17時減弱中颱

康芮強颱1死73傷　陳揮文「取消颱風假」被網灌爆

快訊／捷克夫妻找到了！太管處證實：山區就地避難

即／康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理墜落死亡

5歲兒弄掉冰！吳奇隆1暖舉驚呆眾人

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光！準備進入颱風眼

女大生遇死劫畫面曝　姊姊悲痛連夜帶她回家

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

更多

最夯影音

更多

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面