快訊／漢神、夢時代提早打烊　高雄百貨營業時間一次看

▲漢神巨蛋今日提早打烊（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

康芮颱風直撲台，百貨南霸天漢神、夢時代今(31日)上午仍宣布正常營業，不過隨著暴風圈壟罩台灣，漢神、夢時代、義享等百貨也都宣布提早打烊了，建議民眾別再出門，好好在家防颱。

受康芮颱風影響， 今日下午開始高雄陸續有降雨情形，截至下午3點止，高雄有7件路樹傾倒、12件廣告招牌毀損、3030戶停電。

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此外，桃源、那瑪夏、茂林、六龜、甲仙、杉林及田寮等7區有2398人撤離，包括洗腎、孕婦、與其他重大病患91人；土石流潛勢地區撤離2019人、大規模崩塌地區132人、其他撤離人數77人、寶來二號橋第一階段撤離66人、寶來二號橋第二階段撤離13人。

因應晚間可能有明顯降雨，各家百貨也於下午陸續調整營業時間。以下為今(31日)高雄百貨公司營業狀態：

漢神本館 營業至晚間9點30分

漢神巨蛋 營業至晚間9點30分

夢時代 營業至晚間9點30分

義享時尚廣場 營業至晚間9點

義大世界購物廣場 營業至晚間9點

大立百貨 營業至晚間7點

大統五福店 營業至晚間7點

新光三越左營店 暫停營業

新光三越三多店 暫停營業

SKM Park Outlets 高雄草衙 暫停營業

高雄大遠百 正常營業

SOGO高雄店 暫停營業

MLD台鋁生活商場 暫停營業

岡山樂購廣場 營業至下午3點