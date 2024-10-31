快訊／台北捷運勸說成功　今晚「劉德華演唱會」停辦

▲劉德華。（圖／台灣映藝提供）

記者袁茵／台北報導

康芮颱風今（31）日距離台灣最接近，基北北桃4市31日停班停課一天，但晚上在台北小巨蛋舉辦的劉德華演唱會，主辦單位仍宣布照常開唱，使台北捷運公司下午緊急向主辦單位協調。台北捷運公司31日下午3時宣布，基於觀眾人身安全，並依照契約規定，通知主辦單位今晚演唱會停辦。

台北捷運公司31日下午3時宣布，有關31日劉德華在小巨蛋舉辦演唱會是否照常舉辦，台北捷運公司經綜合考量後，基於觀眾人身安全，並依照契約規定，通知主辦單位今晚演唱會停辦，並請主辦單位評估因應方案再行公告，民眾可依主辦單位超級圓頂及遠大售票系統公告辦法辦理退票。

北捷表示，考量文湖線、高架平面路段（圓山站至淡水站、新北投站、小碧潭站）因風速已達停駛標準，於上午11時停止營運，預計今天下午到夜間，將是台北市風雨最大的期間，呼籲民眾留在家中，以策安全。

而「超級圓頂」也於稍早在臉書宣布，主辦單位超級圓頂接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦31日晚上7時30分的《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》，正積極和各單位討論本次演出期間可補辦今日取消場次。

「超級圓頂」指出，針對所有的觀眾造成不便，深感抱歉，並將受理31日場次全額退票（免收退票手續費），受理時間至11月6日晚上11時59分，相關退票及補辦等細節，將儘速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。