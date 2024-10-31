國台辦要台灣「解除禁團令」　陸委會要求「先放陸客來台灣」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮30日在例行記者會上表示，民進黨當局應正視台灣旅遊業者和基層民眾關切，取消對兩岸人員往來和交流合作的阻撓禁限。對此，陸委會回應，政府從未限制國人赴陸自由行，反而是陸方至今只開放陸客到金門、馬祖旅行，應要加快加大政策鬆綁，不限於金馬等離島，才符合雙方對等原則。

陸委會提到，陸方今年6月下旬發布「懲獨22條」，適用範圍極廣，更包括長臂管轄、終身追訴、缺席審判、死刑、沒收財產等惡劣規定，嚴重威脅國人赴陸人身安全，政府已將赴陸港澳旅遊警示提升為「橙色」，建議國人避免非必要旅行。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



陸委會指出，政府持續觀察「懲獨22條」實施後，國人赴陸人身安全風險及旅遊品質實際情況，並研議強化安全配套，視兩岸整體情勢變化，評估妥適處理旅行社組團赴陸常態化的時機。

陸委會強調，政府從未限制國人赴陸自由行，對旅行社在6月1日前規劃的團體，亦准許可繼續出團；累計去年國人赴陸176.1萬人次，今年1月至8月已達182.9萬人次；今年3月至9月旅行社組團赴陸旅行達15.2萬人次。

陸委會還說，「陸方迄今只開放陸客到金門、馬祖旅行，我方呼籲陸方要加快加大政策鬆綁，且不應限於馬祖、金門等離島，才能符合雙方對等原則。」

▼陸方目前只開放福建陸客至金門、馬祖旅遊。（圖／記者林名揚翻攝）