首屆台港澳籃球邀請賽　12隊同場較勁

▲策進會代理董事長王震緯為賽事開球。（圖／記者蔡紹堅翻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

財團法人台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會合辦｢852853886台港澳籃球邀請賽｣26日在實踐大學籃球場舉行，在台港澳人士及國人所組成的12支球隊互尬球技，搭建台灣與港澳友誼橋樑。

策進會代理董事長王震緯開幕致詞時表示，本年為首次舉辦籃球邀請賽，期望台灣與港澳朋友透過籃球運動，「以球會友」，拉近彼此距離。王震緯也向在台的港澳朋友傳達問候與關懷，強調政府與策進會是在台港澳朋友可以信賴的夥伴，提供大家必要的協助。

來自台港澳各界人士所組成的12支球隊進行3對3鬥牛賽，球員們全力熱血奮戰，親朋好友的加油聲也不間斷地環繞全場，激起大家展現球技與熱愛運動的精神，經過激烈的比賽後，JYC奪得冠軍，熱血冷酷、Sixth-man ballersoul、陸光小馬分別獲得亞軍、季軍及殿軍，由陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水頒贈紀念獎盃。

除了精彩的3對3鬥牛賽之外，另邀請由港澳朋友組成的隊伍與國人組成的隊伍進行5對5全場籃球對抗賽，終場由國人隊伍勝出。此外，本活動也安排活力四射的街舞表演及趣味籃球賽等互動，增添活動樂趣。

盧長水於頒獎典禮致詞時指出，策進會與陸委會每年均會舉辦多場協助在台港澳朋友適應台灣生活的活動，今年11月2、3日將在台北華山文創園區盛大舉辦第二屆｢好友港節｣香港市集活動。另外，12月13日也將與桃園市政府合辦「關懷港澳人士居留定居座談會（桃園場）」。