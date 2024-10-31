賴清德高度關心國軍支援地方政府狀況　慈濟首在災變中心簡報

▲強颱康芮侵台，31日一早總統賴清德在行政院長卓榮泰、防災指揮官內政部長劉世芳的陪同下，視察中央災害應變中心，與地方縣市首長連線視導。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

面對康芮颱風來勢洶洶，總統賴清德31日赴中央應變中心視察，宣布國軍比照中央應變中心一級開設，他也特別關心國軍與地方政府的合作狀況，現場連線的花蓮、台東、屏東、高雄等縣市首長也肯定國軍預置兵力至各鄉鎮區；另外，與以往不同的是，慈濟志工團也參與應變中心協力防災，賴清德則肯定公私部門合作的先例。

賴清德在抵達應變中心聽取簡報後，逐一與新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、屏東縣長周春米、高雄市長陳其邁連線通話，了解各地的防災準備。對話的過程中，賴清德除了詢問地方政府所需之外，他也特別關心國軍與地方政府的合作狀況是否到位，徐榛蔚、饒慶鈴、周春米、陳其邁均肯定國軍的合作，預置兵力到各鄉鎮區待命防、救災。

賴清德表示，這次國防部在災防中心一級開設之際，也併同一級開設，感謝國防部長顧立雄指示國軍全力投入，並預置兵力到各鄉鎮區，這次也獲得各縣市長的肯定。

在通訊安全方面，賴清德也提到，上一次颱風侵襲時，花蓮縣有提出低軌衛星的需求，這一次依照目前數位部的規劃，至少每個縣市都有1具，花蓮縣得到6具，確保在災害時的通訊需求。

特別的是，慈濟長年以民間組織協助防災，這次也首次參與進行簡報。賴清德表示，感謝慈濟長期參與災防中心的運作，協助災害救援，希望未來能夠持續，展現公私部門的通力合作，這也印證要提升整體災防韌性，需要有經驗，有熱忱的民力共同努力。

至於在新北市野柳沿岸擱淺的中國籍鈺洲啟航貨輪，行政院長卓榮泰則在指裁示中說，相關單位要迅速佈置攔油索，全力防止油污擴散。