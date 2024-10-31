劉德華演唱會照辦　ICU醫愣：承擔得起風險嗎？

▲劉德華演唱會正常舉行。（圖／台灣映藝提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

康芮颱風來襲，今（31）日全台放颱風假，但晚間在台北小巨蛋舉辦的劉德華演唱會，主辦單位仍宣布照常舉辦，外界看法兩極。時常發時事文的名醫「Icu醫生陳志金」就在粉專表示，「我們當然是期待無風無雨，大家都賺到、圓滿落幕，可是，我們承擔得起這個風險嗎？」引發話題。

陳志金在粉專表示，劉德華在小巨蛋辦的演唱會，應該是很多粉絲期待已久的事，「但是，面對強颱來襲，停班停課的當下，演唱會並沒有取消，而是如期舉行。」這讓觀眾得自行判斷風險、決定要不要參加，「當然，路途上的一切風險也是要自己承擔的，無法求償、也無法怪別人。」

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陳志金認為，這是個困難的取捨，「主辦單位的決定是什麼考量？」當然若是無風無雨的話，大家都賺到、圓滿落幕，「可是，我們承擔得起這個風險嗎？」「如果有個萬一，對觀眾的影響如何？對華仔的形象影響如何？」

話鋒一轉，他打趣道，「對我們大多數的人來說，決定很簡單，就是取消、不去，因為我們沒有票～」另外，陳志金也在留言處說，主辦單位的風險評估範圍可能只有小巨蛋和台北市，「但是，觀眾其實是來自全台各地，路途的風險大小不一，很難保證不會有那些想賭一把的觀眾！」言下之意，似乎不是很贊同演唱會照常舉辦，「風險承擔，就讓觀眾各自負責？」

貼文引發討論，「雖然手上有票，且還是自己生日場，真的是滿心期待，但還是決定退票，沒有什麼一定非去不可的。對我來說安全最重要，家裡的老公孩子最重要」、「演唱會結束後都很晚了，交通疏散也是一個問題」、「這種天氣出門就是賭，必須出勤的人沒得選～之前的工作遇到颱風必須值班，坐在車上看到外面招牌在飛，生死真的可以一瞬間。」