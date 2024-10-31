強颱康芮逼近！綠島居民PO出「風雨災難片」　驚呼：要怎麼安心睡

▲居住在綠島的民眾PO出風雨交加的可怕畫面，嚇壞直呼「怎麼安心入睡」。（圖／擷取自Facebook／爆料公社）

圖文／CTWANT

強颱「康芮」逼近家門口，暴風圈已經進入宜蘭、花蓮、台東及台中以南陸地，預計今（31日）中午至傍晚將在花東一帶登陸，狂風暴雨來襲，各地不斷傳出災情。就有居住在綠島的民眾PO出風雨交加的可怕畫面，嚇壞直呼「怎麼安心入睡」。

一名男網友今（31日）在臉書社團「爆料公社」崩潰發文，「都還沒登陸就這樣，怎麼安心入睡⋯⋯」，從原PO曬出的影片中可見，猛烈暴雨不停開炸，眼前視線模糊一片，耳邊還不時傳來狂風大作的吵雜巨響，讓人根本不敢踏出家門半步。

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畫面曝光後，引起網友留言熱議，「希望綠島小島平安無事」、「願風雨趕快停」、「上次高雄也是這樣，半夜就聽到風雨很強，早上更恐怖…」、「上次山陀兒就是這樣，大家注意安全」、「超恐怖，台東也是風大雨大，完全不敢睡。」

另外，也有網友在社群平台Threads分享康芮的颱風眼，震驚表示「這個颱風眼牆完整度，好像在《明天過後》裡看過」，呼籲大家要小心注意安全。

貼文一出，網友紛紛傻眼喊道，「這是我此生看到最誇張的颱風眼了」、「超級無敵清楚的颱風眼，看到就很抖，但好像甜甜圈喔」、「已經嚇死了這個風」、「該不會真的要明天過後。」

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