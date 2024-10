絕美！湖水湧出「詭綠漩渦」竟是劇毒　當局警告：千萬別碰

▲「金字塔湖」湧出絕美的綠色漩渦,外太空也看得到。(圖/翻攝usgs.gov)



記者吳美依/綜合報導

美國內華達州西北部的「金字塔湖」(Pyramid Lake)出現驚人一幕,只見湖水變成迷幻的深綠色,還湧出大規模漩渦,就連外太空也看得到。不過,這卻是因為劇毒的「節球藻」(Nodularia spumigena)爆發導致,當局也呼籲遊客,應該「不惜一切代價」避免接觸湖水。

「金字塔湖」面積12.5萬英畝(約5萬公頃),是史前湖泊「拉洪坦湖」(Lake Lahontan)的最後遺留水體,也是極危物種「內華達州呵吸鯉」(cui-ui fish)的最後棲息地,由於住著各種魚類與鳥類,吸引大量野生動物愛好者。不過,它也因為湖水淺且溫暖,成為藻類理想繁殖地,幾乎每年都會出現一次藻類大爆發,今年卻是多年來最活躍的一次。

除了美國國家航太總署(NASA)衛星「Landsat 9」拍到的驚人影像,派尤特金字塔湖部落保護區(Pyramid Lake Paiute Tribe)也解釋,湖水顏色變綠,是因為節球藻含量高於正常值。這是一種藍綠藻,通常出現在溫暖、微鹹的水域,儘管看起來迷人,卻會釋放微囊藻毒素(microcystin)等危險毒素,可能需要2至3周才會恢復正常。

