絕美！湖水湧出「詭綠漩渦」竟是劇毒　當局警告：千萬別碰

▲「金字塔湖」湧出絕美的綠色漩渦，外太空也看得到。（圖／翻攝usgs.gov）



記者吳美依／綜合報導

美國內華達州西北部的「金字塔湖」（Pyramid Lake）出現驚人一幕，只見湖水變成迷幻的深綠色，還湧出大規模漩渦，就連外太空也看得到。不過，這卻是因為劇毒的「節球藻」（Nodularia spumigena）爆發導致，當局也呼籲遊客，應該「不惜一切代價」避免接觸湖水。

「金字塔湖」面積12.5萬英畝（約5萬公頃），是史前湖泊「拉洪坦湖」（Lake Lahontan）的最後遺留水體，也是極危物種「內華達州呵吸鯉」（cui-ui fish）的最後棲息地，由於住著各種魚類與鳥類，吸引大量野生動物愛好者。不過，它也因為湖水淺且溫暖，成為藻類理想繁殖地，幾乎每年都會出現一次藻類大爆發，今年卻是多年來最活躍的一次。

除了美國國家航太總署（NASA）衛星「Landsat 9」拍到的驚人影像，派尤特金字塔湖部落保護區（Pyramid Lake Paiute Tribe）也解釋，湖水顏色變綠，是因為節球藻含量高於正常值。這是一種藍綠藻，通常出現在溫暖、微鹹的水域，儘管看起來迷人，卻會釋放微囊藻毒素（microcystin）等危險毒素，可能需要2至3周才會恢復正常。

Pyramid Lake in northwest Nevada, just over the California border, took on the appearance of a spooky witch’s brew several weeks before Halloween, with striking swirls of green visible from space.https://t.co/xlqzbrVbbN — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) October 31, 2024

如果人體吸入或攝入微囊藻毒素，將導致嚴重健康問題，包括紅疹、腹瀉、嘔吐、呼吸道症狀、肝臟損傷等，萬一毒素穿越血腦屏障（blood-brain barrier）進入大腦，也可能引起神經問題。

《每日郵報》報導，藻類對於保持湖泊養分與健康，發揮著重要的作用，它們能夠避免陽光直射湖床，從而減少水草數量，有效防止水中缺氧，但也因為含有劇毒，過去就曾導致遊客生病，例如皮膚長出紅疹、腹瀉或疲倦。

當地原住民「派尤特部落」自然資源部水質計畫主任比爾（Aaron Bill）向《舊金山紀事報》形容，如今金字塔湖湖水呈現軍綠色，看起來就像一碗「豌豆湯」，儘管每年夏天或秋天都會發生一次藍綠菌大爆發，但今年10月中旬風暴導致的大量波浪作用，進一步加劇今年的狀況。



