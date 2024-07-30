洛杉磯規模4.9地震！「狂晃60秒」深度不到8km　拉斯維加斯也有感

▲ 加州洛杉磯發生規模4.9地震。（圖／翻攝自USGS）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯於當地29日下午1時（台灣30日凌晨4時）發生規模4.9地震，震源深度僅7.3公里，就連內華達州拉斯維加斯也有震感，還伴隨至少2起餘震，所幸目前未傳出傷亡或損失報告。

綜合NBC等美媒，這起地震震央位於加州東部聖伯納迪諾郡（San Bernardino）的莫哈韋沙漠（Mojave Desert），規模從最初的5.1下修至4.9，據美國地質調查局（USGS）觀測，震源深度僅7.3公里，包括洛杉磯、環球市（Universal City）、東部邊緣的克萊蒙特（Claremont）及內華達州拉斯維加斯、亨德森（Henderson）等地都有民眾感覺到搖晃，

4.9地震過後又發生規模分別為3.5及2.8的2起餘震，所幸據巴斯托（Barstow ）消防單位，震後未接獲任何損失報告或緊急服務需求。

震感最強的人口稠密區是聖伯納迪諾郡的耶莫（Yermo ）社區，USGS估計的搖晃程度達到「中等」，威力足以震破窗戶和盤子。

當地一家捲餅店經理薩馬里帕（Roberto Zamarripa）受訪時回憶，搖晃約持續1分鐘，「這次地震很猛烈」，當時店內有10名顧客、他和3名廚師，所有人都嚇得跑到戶外，互相問對方發生什麼事，所幸所有人都安然無恙。