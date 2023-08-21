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女拒絕愛愛斬首男友「用化學物溶屍」　媽發現「冒煙屍體」報案

女拒絕愛愛斬首男友「用化學物溶屍」　媽發現「冒煙屍體」報案。（圖／翻攝自Henderson Police Department）

▲女子被控殺害男友。（圖／翻攝自Henderson Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國內華達州45歲女子麥克爾斯(Devyn Michaels)被控殺害47歲男友強納森(Johnathan James Willette)。死者母親在房間中發現兒子的無頭屍體，而且屍體還被使用了化學物質溶屍，散發出濃煙與刺鼻味道。

警方7日晚間接到報案，前往亨德森市(Henderson)一戶民宅發現，47歲男子強納生遭人斬首殺害，遺體還冒出白色濃煙，聞起來像是漂白劑和氨水的味道。死者母親表示，她最後一次見到兒子是6日晚間10時左右，最後一次見到麥克爾斯則是凌晨1時左右，當時麥克爾斯正在洗碗。

麥克爾斯被捕時原本否認謀殺，聲稱當晚男友睡著後她便離開對方家，後來才坦承，她其實遭到強納生虐待，對方還會偷看她最大的孩子洗澡，當晚對方試圖和她發生性關係時，她拿起木棍拼命毆打男友頭部。

麥克爾斯表示，她沒有計畫殺死男友，只是想把對方打傷、送進醫院，這樣她才可以多爭取一些時間來處理孩子們的問題，且她否認砍下強納生的頭。

警方調查發現，麥克爾斯與強納生的感情關係十分複雜，強納生在網路上聲稱與另外一名女子訂婚，麥克爾斯則聲稱為了方便獲得醫療，所以和強納生的大兒子結婚並住在一起，但是2人並沒有感情關係，本案仍待調查中。

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