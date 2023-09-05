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美「火人祭」暴雨困泥濘！數萬人開始撤離　密麻車隊排5小時出不去

▲▼美國內華達州沙漠舉辦火人祭（Burning Man）遭遇暴雨，數萬人開始撤離。（圖／路透）

▲美國內華達州沙漠「火人祭」遭遇暴雨，受困的數萬人開始撤離。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert）上周舉行一年一度的「火人祭」（Burning Man）慶典，今年不幸遭遇暴雨，沙漠也淹水，數萬人踩在1英尺（30公分）深的泥漿裡，道路氾濫導致車輛與人員受困多日。活動主辦單位表示，4日下午道路乾涸並已開始撤離，但由於參加人數眾多，等待時間恐怕需要5小時。

▲▼內華達州火人祭現場變泥地。（圖／路透）

▲內華達州火人祭現場積水，參加者被迫踩在泥漿水裡。（圖／路透）

根據美聯社報導，內華達州「火人祭」今年原定8月27日至9月4日舉行，吸引將近8萬名藝術家、音樂家與活動人士參加野外露營與前衛性表演，然而，當地遭遇夏季風暴，1日降下暴雨導致原本大片沙漠出現積水，泥漿最高淹到30公分，深度超過腳踝，活動被迫中止。

▲▼美國內華達州沙漠舉辦火人祭（Burning Man）遭遇暴雨，數萬人開始撤離。（圖／路透）

▲火人祭舉辦場地的衛星圖像。（圖／路透）

沙漠位處偏遠，由於道路氾濫，大多數的人無法開車離開，主辦單位要求參加者謹慎保存食物和飲用水，幾天以來有一些人試圖徒步行走數英里，或幸運在半路搭到便車前往最近的城鎮，期間也通報有至少一人死亡，但主辦方表示，這名40多歲男性死亡原因與天氣無關，治安當局正在進行調查。

▲▼美國內華達州沙漠舉辦火人祭（Burning Man）遭遇暴雨，數萬人開始撤離。（圖／路透）

▲數萬人開始撤離火人祭，衛星影像可見車隊大排長龍。（圖／路透）

所幸天氣逐漸好轉後，泥濘氾濫的道路已於4日下午轉乾，下午2時開始恢復對外交通。由於要讓數萬人同時撤離，幾乎不可能，主辦單位呼籲參加者「晚點離開」，以緩解4日的交通壅塞。報導指出，在第一批人撤離後大約2小時，主辦方估計撤離者仍須等待5個小時。

▲▼美國內華達州沙漠舉辦火人祭（Burning Man）遭遇暴雨，數萬人開始撤離。（圖／路透）

▲▼有許多民眾開車或搭巴士撤離火人祭現場，也有人選擇留下來觀看焚燒木造人像的儀式。（圖／路透）

▲▼內華達州火人祭現場變泥地。（圖／路透）

火人祭因焚燒巨大人形木像的儀式得其名，目前主辦將焚燒木像的活動延遲至4日晚間9時開始，燃燒木製廟宇結構的時間則延至5日晚間8時。有許多人表示，他們將留下來觀看焚燒儀式，例如第一次參加火人祭的費城攝影師Rebecca Barger就說，「每個人都適應了，共用露營車睡覺，提供食物和咖啡。我在一英尺深的泥漿裡隨著很棒的DJ們跳了好幾個小時的舞」。

►數萬人受困！美國「火人祭」暴雨慘況曝　沙漠變淤泥淹腳踝

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