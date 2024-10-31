飢渴女教師「帶2歲娃外遇」　劈腿高三鮮肉！X液噴滿學生制服內褲

▲南韓一名人夫控訴，擔任某藝術高中的妻子去年偷吃隔壁班鮮肉男學生。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名變態高中女教師疑似偷吃隔壁班的高三鮮肉學生，震驚全國社會！某30多歲的人夫向韓媒控訴，在首都圈某藝術高中擔任教師的妻子，不僅帶著2歲的兒子和男學生開房間，甚至還直接在孩童面前「啪啪啪」，監視器拍下兩人親嘴畫面，而Cosplay學生制服更沾滿了男學生的精液。

根據韓媒《News1》，一名30多歲的人夫和妻子在經歷愛情長跑9年後，決定於2022年完婚、共組幸福快樂的美好家庭，兩人膝下育有一名兒子，豈料從去年暑假起，他就發現妻子經常在外面過夜、不回家，於是他開始對妻子起疑心，最後更接獲親友爆料，證實妻子的確在外面劈腿偷吃。

於是，人夫決定向韓媒《JTBC News》時事節目「事件班長」爆料。人夫表示，他從妻子的物品中發現飯店的訂房收據，於是他向妻子投宿的飯店詢問，經過同意後終於調閱監視器畫面，豈料卻見證了擔任高中教師的妻子偷吃隔壁班高三鮮肉男學生的畫面，羞恥到令他不忍卒睹。

▲擔任女教師的人妻和男學生在飯店餐廳親熱。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

只見在飯店大廳中，人夫的妻子在櫃檯前準備辦理入房手續，而2歲的兒子和男學生則是站在一旁，男學生原本想要抱2歲童，最後卻伸開雙臂擁抱人夫的妻子，表現出一副恩愛的模樣；而在飯店餐廳中，人夫的妻子從座位上站起身來，微彎著腰，輕吻男學生的額頭，表現得相當甜蜜。

此外，人夫還從其他間飯店的監視器影像中，看到妻子和男學生一同進出房間，以及學生抱著2歲兒子的畫面。

對此，人夫憤怒地透過電話向妻子興師問罪，「妳敢說妳沒劈腿嗎？所有情況都是誤會？」；妻子則辯解，「當然是誤會一場！你所謂的劈腿到底標準在哪？我是有和他（男學生）見面，但不是你所想的那種關係，我沒有做出對不起你的事。」

▲女教師、鮮肉男學生抱著2歲幼童開房間。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

人夫繼續問，「難道你們沒有睡在同一個房間嗎？」；女教師回應，「我看你是瘋了吧」；人夫秀出監視器畫面，女教師則再度辯解，稱自己完全沒有做出踰矩的行為。

該名男學生則坦承，「（人夫的妻子）是隔壁班的導師，因為在討論未來出路時她幫助了我很多，所以我很倚賴她。那天我們去參加一場大學入學測驗，我對老師開玩笑，說『假設老師妳親我一下，我就可以有好成績』，所以老師才會想替我加油，輕吻我一下。」

人夫透露，原本在獲得妻子承認錯誤、道歉後，他打算原諒妻子，豈料在雙方家庭都知道妻子的踰矩行為後，妻子卻反而開口稱「沒有劈腿」，因此他憤怒收拾行李，打算帶著孩子離開傷心處，未料卻在衣櫃中翻到一箱謎樣的「Cosplay學生制服」。

▲人夫發現妻子留下的學生制服，上面竟殘留男學生的「體液」。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

女教師原先解釋，「學生制服其實是我姊訂購的，但怕被我媽發現，所以才暫時寄放在我們家裡」；不過，在人夫翻到收據，證實學生制服就是妻子訂購的以後，女教師才又透過律師以書面回應，改口稱，「是為了挽回夫妻關係，打算想給老公一個驚喜」。

只不過，人夫在學生制服上發現「一坨體液」的痕跡，因此送交DNA鑑定，結果驗出妻子和另名陌生男子的DNA。於是，人夫決定前往男學生住處附近，撿拾散落一地的菸蒂，準備透過菸蒂採集化驗，結果卻證實菸蒂殘留DNA的身分，雖然與學生制服體液DNA並非同一人，但雙方卻具有「親子關係」，研判雙方可能是父子，推測學生制服的體液為男學生所有。

對此，人夫前往警察署，以性虐待的罪嫌怒控和男學生發生關係的妻子，同時以虐待兒童的罪嫌控訴妻子，認為妻子和男學生當著2歲兒子的面「發生性關係」，只不過，警方以證據不足為由駁回控告。