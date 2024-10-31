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勸北韓軍投降！烏克蘭軍「空飄傳單」打心理戰　他嘆：砲灰裝屍袋

▲俄羅斯西南部的庫斯克州（Kursk）遭攻擊。（圖／路透社）

▲俄羅斯西南部的庫斯克州遭攻擊。（資料照／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於今年10月初向俄羅斯派遣號稱「暴風軍團」、約1.2萬人的精銳部隊，部分士兵甚至已經抵達庫斯克州前線，隨時與烏軍作戰。對此，烏克蘭軍方發言人受訪時透露，他們打算透過空飄傳單的方式，勸北韓士兵們趕快投降。

根據《日本放送協會》，烏克蘭軍事情報局發言人馬特維辛科（Vitaliy Matvienko）於當地時間30日受訪時表示，「很想告訴那些北韓士兵，『如果不想死，就快點投降』，假設那些北韓士兵部署在最前線，我們就會向北韓軍隊空飄用韓文寫著勸降字句的傳單。」

▲▼疑似北韓軍人抵達俄軍軍事基地，可以清楚聽到韓語對話。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）

▲疑似北韓軍人抵達俄軍軍事基地，可以清楚聽到韓語對話。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）

馬特維辛科透露，「若是成功俘虜北韓軍，我們會將他們當作條約協商的對象，拿他們換取那些遭到俘虜的烏克蘭軍。俄國只因缺乏動員至前線參戰的足夠人力，便讓其他國家派員參戰，這種詭計無法成功，對我們而言只是小小的威脅。」

據悉，先前烏克蘭軍事情報局才透過頻道「投降熱線」公開呼籲北韓士兵投降的影片，旁白為韓語，講述烏軍會向投降北韓士兵提供寬敞明亮的房間、且一日三餐供應肉類、麵包等各種料理。

根據韓媒《中央日報》，美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）於當地時間30日出席在紐約聯合國總部的安理會，他向前往俄國的北韓軍隊鄭重警告，「北韓軍隊為了協助俄羅斯，一旦進入烏克蘭，則最後將會被裝進屍袋（body bags）送回來。因此我勸金正恩，能夠再次深思如此危險又缺乏智慧的行動。」

南韓駐聯合國大使黃浚局表示，「北韓軍已經淪為對方正當的軍事目標，很可能成為砲灰，他們從俄國收取的錢財，最後只進了金正恩的口袋。同樣身為韓民族（朝鮮民族），我對他們感受到一絲憐憫，假設他們誕生在停戰線以南，應該能夠享受到更好的人生。北韓將百姓當作消耗品的行徑，無法被原諒。」

北韓駐聯合國大使金成強烈回應，「美國和其追隨勢力，為了實現其對朝鮮（北韓）與俄羅斯的敵對政策與消極性的政治動機，才召開此會議進行污衊。朝鮮與俄羅斯是基於國際法的規範、戰略夥伴關係條約，有權在政治、經濟、軍事、文化等所有方面強化發展雙邊關係。」

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