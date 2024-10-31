拜登失言嗆川粉是垃圾　川普「坐垃圾車造勢」猛酸！畫面超嘲諷

▲ 川普在威州造勢，坐上垃圾車反諷拜登失言。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選在即，共和黨候選人川普日前造勢晚會上嘉賓的「波多黎各垃圾島」言論掀起不滿，總統拜登回嗆川粉才是垃圾，卻也引發爭議，恐怕無益於賀錦麗選情。而川普30日在威州造勢，特地坐上一輛貼上「讓美國再次偉大」（MAGA）標語的垃圾車，藉此狠酸拜登失言。

綜合《美聯社》等美媒，川普30日抵達威斯康辛州機場時，一輛貼上他的名字和MAGA標語的白色垃圾車已在現場等待，而他穿著橘色反光背心坐上副駕駛座，一邊繞行停機坪一邊問現場記者，「你們覺得我的垃圾車怎麼樣？這輛卡車是為了紀念賀錦麗和拜登」，嘲諷意外濃厚。

川普27日在紐約舉行造勢，擔任嘉賓的喜劇演員、Podcast主持人辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）稱波多黎各是「漂浮的垃圾島」，掀起各界對川普及共和黨不滿聲浪。競選團隊事後則火速切割，稱他的玩笑不代表川普陣營立場。

而拜登29日參加一場視訊會議為賀錦麗拉票，提及辛奇利夫發言時脫口稱，「我看到唯一的垃圾就是他（川普）的支持者」，馬上引發共和黨批評。白宮隨後修改逐字稿，暗示拜登指的是辛奇利夫，而非川普支持者；拜登本人也發文澄清，他本意是譴責川普妖魔化拉美裔並不合理，不過為時已晚。

川普30日抵達威州，準備參加當晚的造勢晚會，坐上垃圾車以行動反諷拜登，也短暫接受採訪，再次強調他根本不認識辛奇利夫，但未譴責他的言論，並稱自己不需要向波多黎各人道歉，後來在造勢晚會上也持續穿著反光背心。

▼ 川普在造勢晚會上也穿著橘色背心。（圖／路透）