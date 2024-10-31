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共和黨籍阿諾倒戈了！　公開「力挺賀錦麗」稱：讓國家前進

▲▼共和黨員、前加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨員、前加州州長阿諾史瓦辛格。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者石秀娟華盛頓30日專電

美國大選倒數，共和黨員、前加州州長阿諾史瓦辛格30日說，民主黨總統候選人賀錦麗的很多主張，他都不認同，但他將投她一票，這是唯一讓美國往前進的方式，強調「先是美國人，才是共和黨員」。

選戰進入倒數，阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）30日發出呼籲，指他不喜歡現在的共和黨或民主黨，此時的他「比任何時候都厭惡政治」，不想再關注政治，但他做不到，因為「不接受選舉結果是『最不美國』的一件事」。

阿諾史瓦辛格指的是共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。川普在2020年大選連任失利，輸掉所有質疑選舉不公的官司，至今卻仍不承認他敗選。

川普日前在德州奧斯汀（Austin）造勢，提到非法移民問題時說，美國就像是其他國家的「垃圾桶」，「把他們不要的人都丟來這裡」。

「這讓我感到憤怒，」阿諾史瓦辛格說。「我常常跟來自世界各地的人交談，對我這樣的人來說，我依然堅信美國是『山上的閃耀之城』」。他引用的是前共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan）卸任前的告別演說。

在1980年代執政的雷根，被認為是落實共和黨保守價值的典範。他當時說，英裔清教徒移民至美國的先驅溫斯洛普（John Winthrop）以「山上的閃耀之城」（shining city upon a hill）描述他想像中的美國。

「他（溫斯洛普）的想像很重要。他乘著一艘今天我們所稱的木製小船來到這裡，和其他清教徒一樣，他在尋找一個自由的家園，」雷根當時說。

阿諾史瓦辛格說，現在的共和黨，忘記自由市場的美好、加劇財政赤字、拒絕承認選舉結果；民主黨處理赤字問題沒有好到哪、地方政策導致犯罪率上升。幾十年來，對國家債務、改革破碎的移民系統等議題，兩黨什麼都沒有做。

但阿諾史瓦辛格也說，川普指使支持者闖入國會山莊，意圖推翻2020年的選舉結果；除了幫他自己的金主和「像我這樣的有錢人」減稅之外，沒有其他政策；把反對他的美國人看成是比俄、中更大的敵人，只會帶來更多分裂與仇恨。

阿諾史瓦辛格說，他要投給賀錦麗，是希望讓這段充滿仇恨與分裂的美國歷史畫上句點，「讓爛事成為過去」，讓國家能往前進。

阿諾史瓦辛格77歲，他在2003年由演藝圈轉而從政，當時民主黨籍的加州州長戴維斯（Gray Davis）遭罷免，他當選州長，之後順利連任一屆。他在2011年卸任後，主要投入兒童早期教育、與對抗氣候變遷等運動。

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