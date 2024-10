共和黨籍阿諾倒戈了！　公開「力挺賀錦麗」稱：讓國家前進

▲共和黨員、前加州州長阿諾史瓦辛格。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者石秀娟華盛頓30日專電

美國大選倒數,共和黨員、前加州州長阿諾史瓦辛格30日說,民主黨總統候選人賀錦麗的很多主張,他都不認同,但他將投她一票,這是唯一讓美國往前進的方式,強調「先是美國人,才是共和黨員」。

選戰進入倒數,阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)30日發出呼籲,指他不喜歡現在的共和黨或民主黨,此時的他「比任何時候都厭惡政治」,不想再關注政治,但他做不到,因為「不接受選舉結果是『最不美國』的一件事」。

阿諾史瓦辛格指的是共和黨總統候選人川普(Donald Trump)。川普在2020年大選連任失利,輸掉所有質疑選舉不公的官司,至今卻仍不承認他敗選。

川普日前在德州奧斯汀(Austin)造勢,提到非法移民問題時說,美國就像是其他國家的「垃圾桶」,「把他們不要的人都丟來這裡」。

「這讓我感到憤怒,」阿諾史瓦辛格說。「我常常跟來自世界各地的人交談,對我這樣的人來說,我依然堅信美國是『山上的閃耀之城』」。他引用的是前共和黨籍總統雷根(Ronald Reagan)卸任前的告別演說。

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.



I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.



My time as Governor taught me to…