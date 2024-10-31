日本氣象廳：康芮「中午過後」花東登陸　最快今晚出海

▲日本氣象廳預估路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

中颱康芮直撲台灣，全台須嚴防強風豪雨，日本氣象廳預估，康芮將持續以極強的勢力往台灣移動，預計今（31日）中午過後會從花東地區登陸，最快於晚間12時之前就會出海。

日本氣象廳數據顯示，康芮31日上午8時位於菲律賓東邊海域（北緯27.1度，東經122.3度），以每小時20公里的速度往北北西方向移動，中心氣壓為935百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。

氣象廳推估，康芮在中午12時左右會以日本定義的「大型、非常強烈颱風」規模逼近台灣，並在下午3時前從花東地區登陸，屆時近中心最大風速同樣維持在每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。

氣象廳指出，康芮在31日晚間左右就會減弱為日本定義的強颱，並於午夜12時前出海，接著會持續沿著台灣海峽北上，預計2日會降為溫帶氣旋。

康芮預計在31日中午至傍晚期間最接近沖繩縣八重山地區，石垣島氣象台已針對八重山地區發佈暴風警報；八重山地區最大風速達每秒25公尺、宮古島地區為每秒20公尺。



京都大學防災研究所及橫濱國立大學副教授伊藤耕介指出，「7月至11月是颱風容易急速發展的時期，此區域的海溫條件讓此現象並不罕見，台灣可能受重大影響，先島群島也可能受到大浪侵襲，因此必須警戒。」

即使康芮轉為溫帶氣旋，仍須防範豪雨，伊藤耕介表示，「當颱風轉為溫帶低氣壓時，常被誤認為已減弱，但在颱風或低氣壓東側的地區，仍會形成前線結構，可能引發豪雨，請務必小心防範。」