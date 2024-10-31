拍貼機當砲房！男女「忘情激戰」完事還甜蜜合照　監視器全都錄

▲ 一對男女不顧監視器，在拍貼機店激戰。（示意圖／翻攝自Naver Map，與本文無關）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓鬧區處處可見24小時的自助拍貼機店，廣受年輕人喜愛，卻因採取無人模式亂象頻傳，釜山一名業者查看監視器時竟發現一對年輕情侶直接把攝影棚當成賓館，上演18禁激情戲碼，令他氣得直喊「做不下去了」。

綜合MBN等韓媒，釜山一名經營無人拍貼機店的業者29日在網路論壇發文，標題憤怒寫下「做不下去了」，文中說明他開業以來曾發生店內物品失竊、遭到破壞，或是客人嘔吐、食物掉滿地，甚至有人喝醉後隨地小便，「這些我都忍下來了」。

然而他周末晚上為確認店內狀況查看監視器，竟目睹一對男女在攝影棚裡發生性關係，雖然馬上報警，但員警趕抵時已經來不及，沒能將他們以現行犯逮捕。且兩人不僅在店裡性交，還刷卡拍照後才離開，這名業者也PO出相關證據，強調他已向警方表示要提告。

他控訴，「拍貼機店是小孩也會來的地方，這對情侶出現的40分鐘前就有小孩進來拍照」，「在這種不分男女老少都會來的場所，真的搞不懂他們在幹麼」，由於這起事件令他經常感到不安，每隔半小時就要確認一次監視器，最後決定明年初就要關店。

這篇文章在網路上迅速掀起討論，網友紛紛留言表示，「居然在人家的店裡做這種事，太衝擊了」、「確實有人會在拍貼機店大小便」、「看來韓國現在還不適合無人商店」、「無人商店最大的缺點就是瘋子太多」。