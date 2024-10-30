　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國總統大選結果何時出爐？　紐時回顧2次開票爭議始末

▲▼ 美國大選9月10日辯論,川普,賀錦麗。（圖／路透）

▲美國總統大選將於11月5日登場。（圖／路透）

文／中央社

美國總統大選將於11月5日登場，但投票結果何時出爐卻值得探究。上次大選計票爭議引發的種種紛擾，人們記憶猶新，這次會有何異同？「紐約時報」撰文詳細解說。

報導回顧最近2次美國總統大選。2016年時，選舉日隔天上午全世界已知道是川普（Donald Trump）當選；但2020年時，週二選舉日過後等到當週六才確知是拜登（Joe Biden）勝出。

「紐約時報」（The New York Times）指出，這次兩種情況都有可能出現，取決於再次代表共和黨參選的川普和代表民主黨參選的拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）在若干搖擺州計票結果有多接近。依照目前民調，兩人選情正呈現多年來最緊繃態勢。

2020年發生什麼事？

當年11月3日選舉日的隔天上午，仍有7個關鍵州無法確定勝負，包括亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、北卡羅來納、賓夕法尼亞和威斯康辛。當天美聯社雖報導拜登拿下密西根州和威州，但他此時獲得的選舉人票仍不足以跨過當選門檻。

其後為了等待郵寄選票計票，美國全國花了3天時間觀看一個個計票結果慢慢出現，才再有州確定由誰勝出。當時因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故，郵寄投票數量創下歷來美國總統選舉最高紀錄。

結果一直到當月7日週六，各大新聞機構才確認拜登贏得賓州的選舉人票，換句話說當選總統。儘管其餘4州內華達、喬治亞、亞利桑那和北卡的結果甚至還要等，但當天接近中午時，媒體已大多斷定拜登獲勝。

選舉日當晚錯覺

若想在選舉日當晚得知各州勝負態勢，可能會被兩黨選民慣性的「錯覺」干擾。因為有些州先計算郵寄選票再計算親投選票，有些州則反之；而民主黨支持者傾向郵寄投票的比例高許多，共和黨支持者則反之。這使得有些州會出現某位候選人得票數先是遠高於對手，之後反被超越。

然而這不能代表選舉有問題。儘管川普試圖用這種情況來強化他的選舉舞弊說法，但那只是起初計票結果並不完整，選後過幾天情勢就會明朗。

雖然在那次經驗之前，美國民眾習慣在選舉日當晚（至少2000年例外）就知道誰會入主白宮，但現代美國選舉從未在1天內完成計票。事實上在COVID-19疫情前，往往是美聯社這類新聞機構有充分資訊宣告誰當選，而非完整計票結果已出爐。

但在上次美國總統選舉，情況卻大不同。因為當時郵寄投票增多，且用這種方式投票的兩黨選民比例差距分明，因此在選情緊繃下，選舉日當晚計票結果的代表性不足以預測誰勝出。

這回會有何不同？

由於這次有較多共和黨選民善用提前投票和郵寄投票，因此這兩類選票結果很可能不會像上次嚴重傾向民主黨。此外，密西根等幾個州已修法讓選務人員能在選舉日之前就開始處理郵寄選票，應該能加快通報選舉結果速度。

不過，美國兩黨選民仍各有偏好的投票方式，且許多州也未改變其選務規則，因此基本情況不太可能有所不同。

最快何時能知道結果？

對美國總統大選結果有決定性影響的7個搖擺州，投票所將在選舉日當天美東時間晚間7至10時之間關閉。其中最快會有初步結果的州是喬治亞和北卡。

如果賀錦麗在這2州呈現優勢，意味選舉結果可能不只看計票較慢的3個所謂「藍牆」州，也就是密西根、賓州和威州。

反之，若川普在南部搖擺州呈現優勢，賀錦麗就得靠在這些藍牆州取勝才有贏得選舉機會，只不過要等待更久才能知道結果，因為密西根州和賓州的投票所晚間8時才關閉，威州也要等到9時。而亞利桑那州和內華達州則分別在晚間9時和10時停止投票。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「鈺洲啟航輪」棄船在野柳　明早大拖船進行拖救
劉亦菲瘦成「沙漏腰」辣暈！
展榮認「被強迫上心靈課程」　致電家寧曝她狀況
海灘活春宮！澳男女「激情皮影戲」帳篷猛搖　10秒畫面瘋傳
家寧走鐘獎當日真實狀態曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

今日美國報宣布：不會替特定總統候選人背書

FBI砸1.6億懸賞真主黨情報！疑策畫901航班爆炸案

互炸能源設施扛不住！金融時報爆「俄烏進行初步談判」

北韓派兵援俄後　2國外長將舉行「戰略會談」

哈瑪斯用1年在加薩北部重整　以色列2天空襲殺至少113人

美國總統大選結果何時出爐？　紐時回顧2次開票爭議始末

國際火線／我川好武！總統大選後會爆發「美國內戰」？

散佈深偽色情片！「首爾大學N號房」主嫌迫害95女　一審判10年

行動還沒完！以色列警告伊朗「別還擊」：再打就瞄準上次放過的目標

西班牙暴雨51死！街道淹成河「汽車被沖走撞成一團」慘況曝光

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

張書豪結婚才破「Gay蜜傳言」　又激吻人夫..歐陽妮妮：很適合啊！

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

殷瑋回應颱風假。

今日美國報宣布：不會替特定總統候選人背書

FBI砸1.6億懸賞真主黨情報！疑策畫901航班爆炸案

互炸能源設施扛不住！金融時報爆「俄烏進行初步談判」

北韓派兵援俄後　2國外長將舉行「戰略會談」

哈瑪斯用1年在加薩北部重整　以色列2天空襲殺至少113人

美國總統大選結果何時出爐？　紐時回顧2次開票爭議始末

國際火線／我川好武！總統大選後會爆發「美國內戰」？

散佈深偽色情片！「首爾大學N號房」主嫌迫害95女　一審判10年

行動還沒完！以色列警告伊朗「別還擊」：再打就瞄準上次放過的目標

西班牙暴雨51死！街道淹成河「汽車被沖走撞成一團」慘況曝光

協禧董座涉內線交易！調查局約談後「移送北檢複訊」

黃聖依被富尪公開嫌「錢賺不夠」！他曝最害怕失去1物　全網看傻眼

AI股美超微震撼彈！委任會計安永辭職　股價暴跌35%

劉香慈脫口「不要你了」　4歲兒反應讓她心碎：父母也可能言語霸凌

勇士選秀會交易挖到寶　落選前鋒砍21+8建功：一醒來就能投籃

川普獲勝機會增加　台灣繫好安全帶！

桃園女童當街遭強拉侵犯民代質詢關切　市府：加害人已被收押

2024桃園國際青年創意美學競賽　開南大學奪1金1銀

20年成立20家…　桃園市勞動局「庇護工場」檔案展開幕

2024壽山巖親子繪畫評選　萬件作品搶占480名額11／17頒獎

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

國際熱門新聞

iPhone掉電超快　專家曝「2種APP」快移除

死囚最後1餐想換菸　獄警稱「有害健康」拒絕

就在今晚！康芮將升最高等級「猛烈颱風」

大逆轉！首位使用安樂死座艙婦人「脖子有勒痕」

馬雅古城重見天日！考古驚見大量建築遺址

海灘活春宮！男女「激情皮影戲」帳篷狂晃

15歲少女「吃麥當勞四盎司牛肉堡」腎衰竭

計程車司機下藥櫻花妹！「做完壞事」秒丟包

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

馬斯克預言　川普當選恐經濟混亂股市大跌

無需高學歷！具「此技能」年薪160萬起跳

馬斯克砸11億建「奢華後宮」！邀11子2母同住

全球僅2枚　3姐妹賣「收藏40年硬幣」賺千萬

川、賀誰入主白宮？世界最準經濟學家預測是「他」

更多熱門

相關新聞

南韓：北韓擬在美選前後試射洲際飛彈

南韓：北韓擬在美選前後試射洲際飛彈

南韓議員今天引述軍事情報表示，北韓已準備好洲際彈道飛彈（ICBM）發射車，可能將在美國總統大選前後進行試射。

最新民調：川普有望攻下3搖擺州　差一步重返白宮

最新民調：川普有望攻下3搖擺州　差一步重返白宮

川普「保護費」台股嚇跌　彭金隆：沒有18套劇本但有預想結果

川普「保護費」台股嚇跌　彭金隆：沒有18套劇本但有預想結果

賀錦麗、川普截然不同價值觀　反映美國社會兩極化現象

賀錦麗、川普截然不同價值觀　反映美國社會兩極化現象

9月景氣燈號掉至「黃紅燈」　藍委示警：M型化趨勢更加嚴重

9月景氣燈號掉至「黃紅燈」　藍委示警：M型化趨勢更加嚴重

關鍵字：

美國大選選舉結果投票情況選舉日計票

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

好消息！周杰倫宣布「大巨蛋門票加開」

康芮猛襲！22縣市都宣布了　停班課懶人包看這裡

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲

石英家屬證實死訊！女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

「根本不該放颱風假」！他開第一槍籲取消

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

快訊／康芮強颱直衝台灣！　北北基桃宣布：31日停止上班上課

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面