2024壽山巖親子繪畫評選　萬件作品搶占480名額11／17頒獎

▲2024壽山巖觀音寺親子繪畫評選480優秀作品11/17頒獎。（圖／壽山巖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區壽山巖觀音寺董事長林明義30日表示，壽山巖觀音寺親子繪畫比賽已連續舉辦八屆，今年參賽件數再創新高，水準也是歷年之最，日前舉辦現場評選，7位專業評審耗費6個小時，從破萬件精彩作品中，決選出480張得獎優秀作品，11月17將在壽山巖觀音寺舉行頒獎典禮，並揭曉「三連霸」與「四連霸」金牌得主誕生。

評審老師劉家鈞表示，自己擔任評審多年，今年各組的作品從色彩運用、技法、構圖、再到內容完整度都越來越成熟，可以看出參賽的小朋友一年比一年成長，他也笑說希望未來能再多增加獎項、減少遺珠之憾；評審老師白景文也肯定活動連辦多年、很有意義，尤其體制內的視覺藝術課程被稀釋，廟方的繪畫比賽正好鼓勵學童創作、補上缺口；評審老師古重仁也認為，從比賽中看見小朋友的進步，是一件相當美好且不容易的事。

評審老師陳曉峰表示，這次中年級的作品，不僅內容完整度和構圖用色都十分用心，更描繪出許多廟宇的特色儀式，例如遶境、揹菩薩、誦經團、求平安米龜等等，整體水準與高年級組不分軒輊；評審老師劉麗玉也認為，這次中年級組作品在光影明暗、背景細節、以及前中後景的布局安排，都有顯著進步與發揮，很開心大家都有體認到這次主題「祈廟之旅」雙關「奇妙」的用意，並在作品中好好表現出來。

此外，每年都是報名件數最多的幼兒園組，今年件數也再創新高，評審老師魏文選肯定這次參賽作品用色都十分大膽外，也有不少作品運用複合式媒材，包含黏土、拼貼等，巧思創意十分用心；評審老師許國寬則透露審查標準，他們關心作品是否有呈現小朋友們尚未受到任何教育箝制，大膽自由又奔放的塗鴉創作，也讓他們在評審過程中順利達成共識，希望發掘深具潛力的小畫家予以鼓勵。