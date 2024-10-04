2024南瀛獎頒獎典禮　精彩作品新營展出不容錯過

▲藝術界年度盛事－2024年邁入第27屆的「南瀛獎」，4日在台南遠東香格里拉B2宴會廳舉辦盛大頒獎典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藝術界年度盛事－2024年邁入第27屆的「南瀛獎」，4日在台南遠東香格里拉B2宴會廳舉辦盛大頒獎典禮，由副市長趙卿惠代表頒獎。

本屆3件南瀛獎得獎作品，包括李迪權《聖徒》印在巨幅帆布上的木刻版畫，廖昭豪《內牆風景採集計畫》以雕塑技法將工地圍籬在展場內呈現營造出窺視的空間，或是鄭子芸、張益誠《我不是機器人 I'm not a robot》透過科技與機器人工互動呈現藝術家的創新概念，皆呈現南瀛獎打破傳統的限制，更具有互動的創新的藝術思維。

本屆南瀛獎召集全國知名藝術家擔任評審委員，從698位藝術創作者及團體參賽創作中，透過嚴謹的評審程序，於411件平面創作類作品選出24件、160件空間與複合媒體類作品選出9件、127件影像與新媒體類作品選出7件，共計40件獲獎作品，最後再從中選出3件「南瀛獎」、3件「類別首獎」及優選和佳作，競爭十分激烈。這些藝術創作者分別來自台灣、香港、馬來西亞、澳門、英國、加拿大等，作品題材豐富，包含新住民、疫情、傳統宗教文化、AI科技、環保等議題都被藝術家融入作品呈現，作品反映出藝術家對社會的關懷，除關注傳統多元文化發展仍不斷創新與探討。

今日頒獎典禮現場貴賓雲集，評審龔卓軍委員、林柏樑委員、李旭彬委員、曾英棟委員、台南美術館林秋芳館長、台南市各畫會及藝術家也親自出席頒獎典禮，一起參與今天的盛會。評審委員龔卓軍也代表評審團鼓勵藝術家能從傳統的藝術創作本質中求取創新的創作表現方式，評審委員王俊傑表示，綜觀本屆作品，也導引出「複合媒體」與「新媒體」間分類方法的曖昧性，一方面反映了當代藝術媒材分類的打破，另一方面，同時顯露了並非大多創作者都能與時俱進的思考「科技」在當代社會環境中快速竄流的敏感度。

副市長趙卿惠表示，南瀛獎是推動藝術發展重要的獎項，也是推動台灣藝術文化發展如珠寶盒般珍貴的平台。自1987年開辦以來，發掘無數極具潛力的南瀛獎藝術新星，南瀛獎以新營文化中心的展場作為得獎作品展出舞台，提供優質展覽空間，期望藝術家將優秀作品帶到台南，展現多元豐富的藝術能量。

文化局局長謝仕淵表示，2024南瀛獎得獎作品展，是大台南最悠久具指標性的藝術比賽，本屆作品展出題材豐富，即日起至10月20日在新營文化中心全館盛大展出，也邀請熱愛藝術的朋友到展場蒞臨觀賞，一同見證南瀛獎得獎作品帶來的感動與南瀛榮耀。