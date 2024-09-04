實質幫助更生人！東森集團總裁王令麟捐助更保會電腦還想徵才

▲東森集團總裁王令麟，捐贈電腦幫助更生人。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟熱心公益，而身為更生人的他，對於扶助更生人不遺餘力。他發現許多更生人出獄後，因不擅長使用電腦，以致錯失許多良機。因此他捐出多部電腦給更生保護會台北分會，獲得表揚；不僅如此，他更對在場更生人說，希望他們能加入東森集團大家族，實質幫助更生人復歸社會。

現今社會已進入E化時代，但許多更生人的成長過程中，卻較少使用、接觸電腦，因此更生同學彼此會開玩笑說「它熟我，但我不熟它。」多數人不擅使用電腦，甚至連收發E-mail都有問題，這也侷限更生人回歸社會、投入職場的選擇。

因此臺灣更生保護會臺北分會協助申請法務部補助，在亞杜蘭瑪陵村安置處所辦理『數位學習職訓班』，希透過「電腦基礎與 office 文書訓練」，培育學員電腦能力，加強其職場競爭力。王令麟得知後，就積極參與此次活動，配合台北分會主任委員林炳耀，以及臺灣臺北地方檢察署等，共同籌備數十部電腦，讓更生學員使用。

▲法務部長鄭銘謙(左4)、高檢署檢察長張斗輝(右4)、東森集團總裁王令麟（右2），共同出席更保會中秋更生傳愛電腦捐贈儀式。（圖／記者徐文彬攝）

因此在4日的捐贈儀式中，王令麟致詞時表示，「我本身也是更生人，曾經入監服刑過，所以我非常瞭解各位同學在裡面面臨的問題，以及出獄後到社會上所受到的困難。所以我立志，東森集團要全力的協助所有社會上的更生人。我也特別成立『更保雲』，協助所有的更生人勵志向上，做正面報導，以利未來更生保護會的所有工作，並給更生人更多的機會。」

▲被喻最成功的更生人企業家王令麟(左)勉勵獄中「同學」張登凱努力復歸社會，假釋出獄後即進入東森集團工作，更響應「總裁大哥」精神全力投入公益。(資料照／記者徐文彬攝)

「除了鼓勵受刑人、更生人以外，這幾年我們集團也接受、安排了許多更生人進到集團內工作。我在服刑期間，我的同學張登凱，因案遭判刑15年，他僅有小學畢業。但我在獄中2年、出獄3年多，我同他書信往來40多封。他在獄中完成了國中、高中學業，並考取3項特殊執照。所以他服刑完後，一出獄就到我的企業擔任物流倉管人員，也擔任廣告業務工作；但現在他更偉大，立志要做慈善公益。他也是「東森慈善基金會」的志工，經常號召許多企業、個人，捐贈物資；他也到各監所演講，分享他勵志向上的經驗，讓許多受刑人、弱勢團體得到安慰。」

最後王令麟更說，願意提供機會給與更生人，實質幫助他們回歸社會，「希望各位學習後，回到社會能夠加以應用。我看在座的同學們也都有點年紀，我們企業現在大力開放樂齡族，歡迎你們未來有機會能夠加入我們。你們可以上網，E-Mail一定可以找得到我，我願意隨時在線上跟各位回應。」

▼東森集團總裁王令麟（左2）捐贈電腦，並提供工作機會給與許多更生人，實質幫助更生人復歸社會。（圖／記者徐文彬攝）