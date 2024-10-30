美測試系統後選票不見！　前共和黨候選人涉嫌「偷票」被捕

▲曾參加印第安納州共和黨初選的薩維奇，涉嫌在測試選舉系統時將2張測試選票帶走，而面臨指控。（組圖／翻攝自麥迪遜監獄、麥迪遜選委會）

記者葉睿涵／編譯

美國來自印第安納州的前共和黨國會候選人薩維奇（Larry Savage）涉嫌在測試選舉系統時，將2張測試選票帶走，而被指控涉及選民欺詐和竊盜行為。隨著美選進入倒數階段，美國近期致力於加強選舉防範措施，以確保投票公正性，而薩維奇的事件也迅速引發關注。

據路透社報導，印第安納州警方指出，麥迪遜縣在10月3日進行投票測試時，4台投票機上共標記了136張測試選票，不過選舉官員事後卻發現其中有2張選票遺失。監控畫面顯示，51歲的薩維奇在收到測試選票有效的指示後，將2張選票折疊放入自己的口袋。

網上紀錄顯示，薩維奇目前正面臨銷毀或錯置選票，以及竊盜2項指控，不過他已被保釋，未有律師為其辯護。薩維奇在29日早上自首前，堅稱自己是無辜的，還表示這些「突如其來的指控」對其不公平。

此前，薩維奇曾參加印第安納州第五國會選區的共和黨初選，但僅獲不到2%的選票，未能成功進入國會選舉。現任該地區的共和黨人斯帕茨（Victoria Spartz）將在接下來的選舉中與民主黨候選人皮克特（Deborah Pickett）競選。