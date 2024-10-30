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想留宿女友家被阻！少年氣炸掃射全家奪6命　未出生姪兒胎死腹中

▲▼蔡爾茲三世因不被允許在女友家過夜，而開槍掃射全家，奪走了6條人命。（組圖／達志影像／美聯社、達志示意圖）

▲蔡爾茲三世因不被允許在女友家過夜，而開槍掃射全家，奪走了6條人命。（組圖／達志影像／美聯社、達志示意圖）

記者葉睿涵／編譯

美國21歲青年蔡爾茲三世（Raymond Ronald Lee Childs III）因為家人不允許他在女友家過夜，與家人發生爭執後持槍掃射全家，最後奪走了一名孕婦與一名未出生的孩子在內共6條人命，而被判6項謀殺罪和1項謀殺未遂罪罪名成立。

據《鏡報》報導，這起案件發生於2021年的1月24日。當天清晨4時，警方在印第安納波利斯東北區發現一名遭槍擊的少年正躺在地上掙扎，稍後警方在不到幾公尺外的一處家中，發現5名死者。其中一名失去生命跡象的孕婦被立刻送往醫院，但到院後很快就被院方宣告死亡，腹中的嬰兒也回天乏術。

警方調查後赫然發現，這起屠殺案的兇手竟是當時年僅17歲的蔡爾茲三世。他因為深夜外出遭父親訓斥，又不被允許在女友家過夜，一怒之下竟持槍殺害全家。

案件發生時，蔡爾茲三世在家中逐房間射殺受害者，最終導致42歲的父親雷蒙德（Raymond Childs Jr）、繼母凱茲（Kezzie Childs）、13歲的妹妹麗塔（Rita Childs）、18歲的哥哥以利亞（Elijah Childs）及其懷孕的女友凱拉霍金斯（Kiara Hawkins），還有她未出生的孩子均遭槍殺。

唯一倖存的是蔡爾茲三世的15歲弟弟。他身中數槍但逃出家門，並在前廊被警方發現。事發後，警方迅速鎖定蔡爾茲三世的下落。據《美國快報》報導，當局在案發隔天於蔡爾茲三世女友家附近找到他的車輛，隨後跟蹤到蔡爾茲三世的親戚家中，找到其藏身處將他逮捕。

目前，陪審團判定蔡爾茲三世的6項謀殺罪、1項謀殺未遂罪，以及一項無證攜帶手槍罪罪名成立。檢察官米爾斯（Ryan Mears）透露，蔡爾茲三世的判決將在2025年1月7日進行，每項謀殺罪將讓他面臨40至65年刑期，而未遂謀殺罪則可能面臨20至40年刑期。

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