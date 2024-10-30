留李四川新招？蔣萬安笑喊「我等等唱歌給妳聽」　綠美女議員急關麥

▲蔣萬安報告114年度施政計畫、114年度總預算案、113年度追加（減）預算案。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

儘管距離2026新北市長選舉還有2年，但藍綠白人選備受關注，台北市副市長李四川雖遲未鬆口要選，仍被點名為國民黨最強人選，而台北市長蔣萬安則屢次在鏡頭前用歌聲留人。民進黨台北市議員洪婉臻30日質疑李四川要選舉，李稱「這是我人生規劃」啟人疑竇，洪則問蔣萬安要不要唱歌留人，結果蔣突然說「我會後唱給妳聽」，讓洪笑著急喊「不用！」

蔣萬安30日下午赴台北市議會報告114年度施政計畫、114年度總預算案、113年度追加（減）預算案。洪婉臻表示，李四川近期屢次登上新聞版面，比蔣萬安還要紅，被媒體詢問2026前哨戰議題時，還回「殺我幹嘛」、「我又沒要選舉」。李四川則澄清，自己是說「我又沒說我要選舉，那為什麼要殺我？」

洪婉臻詢問，到底有沒有要去選舉？李四川保守地說「我到現在為止，沒有要去選舉。」洪婉臻質疑，此話是否代表明年會決定？李四川卻稱「這個是我的人生規劃」。

聽聞李四川語帶保留的回應，洪婉臻直言「人生規劃？市長（蔣萬安），他已經跟你談過要選舉了，是不是？」蔣萬安則說「沒有」、「不是，我想李副市長⋯」讓洪婉臻質疑蔣萬安在護航，畢竟連站在一旁的李四川都露出笑容了。

蔣萬安指出，「妳也知道工程人都很務實，面對問題就來解決。」洪婉臻則酸說，「這你也行？你要不要再唱一首歌給他？」想不到蔣萬安卻面露招牌笑容回應「不用，我等一下會後唱給妳聽！」讓洪婉臻也笑著急喊「不用唱給我聽，感謝！時間暫停！」便結束質詢。

▼洪婉臻。（圖／記者黃克翔攝）