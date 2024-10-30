今年恐辦不成雙城論壇？　蔣萬安坦言：兩岸氣氛不是很好

▲民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府與中國大陸上海市政府自2010年起，每年輪流主辦雙城論壇，今年輪到台北市主辦，但截至10月底卻遲無下文。民眾黨台北市議員陳宥丞30日關心雙城論壇辦不辦得成，台北市長蔣萬安說，時間較有可能位在12月，但現在兩岸大環境氣氛並不是很好，但仍會盡全力讓雙城可以辦下去。

蔣萬安30日下午赴台北市議會報告114年度施政計畫、114年度總預算案、113年度追加（減）預算案，陳宥丞詢問，距離跨年只剩不到70天，今年雙城論壇到底辦不辦得成？蔣萬安回應，當然還是希望能照2010年開始，每一年都舉辦下去，確實現在只剩11、12月，如果照過往審查程序，時間點比較有可能落在12月，會持續跟上海溝通。

陳宥丞追問，有沒有可能辦不成，而辦不成的原因為大陸方還是台北方？蔣萬安提及，當然希望能繼續辦下去，但「我其實都說過，因為現在兩岸整個大環境氛圍並不是很好，因為⋯」

聽聞蔣萬安說到整體大環境氛圍不好，陳宥丞追問，是不是中央問題導致雙城辦不成？蔣萬安坦言，「我想議員也很清楚，現在中央跟對岸之間官方的溝通管道已經關閉。」

最後，陳宥丞說，不管是不是中央的問題，還是地方或中國大陸的顧慮，如果辦不成，希望市府能給議會一個改善或具體原因說明。蔣萬安則說，還是會盡全力，希望雙城論壇可以辦下去。

▼蔣萬安報告114年度施政計畫、114年度總預算案、113年度追加（減）預算案。（圖／記者黃克翔攝）