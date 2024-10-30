無奈頻被議員「趕」去選新北市長　李四川：我想做滿啊

▲台北市長蔣萬安、副市長李四川。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（30日）赴議會針對113年總預算第二次追加（減）預算案進行報告。針對民進黨議員問及副市長李四川的去留，蔣萬安強調，李沒有跟他談過要選舉；李四川則無奈說，自己這兩年在台北市還做得不錯，「為什麼一直要趕我走？」他說，能不能做滿不是他能決定的，「我想做滿啊」，但說實在人生很難定。

民進黨台北市議員洪婉臻說，副市長李四川最近屢屢登上版面，比市長蔣萬安還紅，「有沒有講過『殺我幹嘛？我又沒有要選舉』？」李四川說，「我是說，又沒有講說要選舉，為什麼要殺我？」

李四川強調，他到現在為止沒有要去選舉。洪婉臻接著問，所以是明年才會決定？李則不願回答，僅說，「這是我人生的規劃」。接著洪轉問蔣萬安，李是否有談過要選舉了？蔣說，「沒有」，並稱工程人都很務實，面對問題解決問題。

但此回答讓洪婉臻不滿反問，「這你也行？你要不要再唱一首歌給他？」蔣萬安接著說，「喔不用，我等一下會後唱給妳聽」；洪則害羞笑說，「不用唱給我聽，不要再亂了」。

接著質詢的議員張文潔也問到，「李四川副市長，到底有沒有要選新北市長？」且市長蔣萬安找來相同專業的張溫德擔任副市長，是不是就是要讓李四川去選新北市？蔣萬安說明，張副市長有一個任務是要負責台北市的淨零政策。

李四川無奈說，他自己感覺他這兩年在台北市還做得不錯，「為什麼一直要趕我走？」張文潔再追問，李四川能否承諾不離開台北市？李說，能不能做滿不是他能決定的，「我想做滿啊」，但說實在人生很難定。