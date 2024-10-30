台南放颱風假？黃偉哲：登陸就放假　秒改口「今晚9點宣布」

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

強颱康芮朝台灣東南部海域進逼，預計明天(31日)凌晨觸陸，明天是否放颱風假成民眾關注焦點。台南市長黃偉哲今早（30日）在議會質詢時，被問到颱風動態，一度脫口爆「明天如果（颱風）登陸就要放颱風假」，事後又改口稱，將視風雨情況決定，預計在今晚9時前宣布明天（31日）是否停班停課。

▲台南市長黃偉哲在議會質詢時脫口說：「如果颱風登陸就放假」。（圖／翻攝台南市議會直播YouTube）



市議員許至椿今早在總質詢時，提到康芮颱風可能是穿心颱，將帶來巨大雨量，提醒市府相關單位要提前做好防颱準備。對此，黃偉哲答詢，突然脫口說：「明天是10月31日，如果他（颱風）登陸就要放颱假。」

不過質詢結束後，黃偉哲改口，表示會依據專業資料以及地方實際情況作判斷，在風雨狀況仍待確認的情況之下，以中央氣象署今晚9點的預報為判斷基準，再宣布是否上班上課；但若風雨狀況明顯，則會提前宣布。

▲台南市府已備妥23萬個沙包供民眾領取 。（圖／記者林東良翻攝）



此外，黃偉哲也要求市府團隊提高戒備、加強防颱整備，包含消防局、水利局、工務局、環保局及37區公所等，持續落實相關防汛防颱整備工作，並呼籲市民儘早做好防颱準備，注意自身安全，避免不必要的外出。南市府已備妥23萬個沙包供民眾領取，巡檢完畢64座抽水站及495台大型移動式抽水機，並洩降60座滯洪池，以增加1100萬噸蓄洪空間應變 。