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血糖破千！他「全身泡糖水裡」　專家見3餐菜單：能走進門診不簡單

▲▼連假,運動,血糖,糖尿病,大吃。（圖／pixabay）

▲若不注意飲食，一不小心就會染上糖尿病。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一般人空腹血糖正常值應該小於100mg/dl；如果是100-125mg/dl之間，屬於糖尿病前期；126mg/dl以上，就是糖尿病。營養師陳怡婷分享自己首次看到血糖檢測值破千，並分享這位病患的三餐，令她大開眼界。

營養師陳怡婷在臉書上發文表示，自己擔任營養師8年多以來，第一次看到有人可以血糖破千，並PO出這名病患血糖檢測結果單，數值竟高達1226mg/dl。

陳怡婷分享首次遇到病患血糖值破千。（圖／陳怡婷營養師臉書）

▲陳怡婷分享首次遇到病患血糖值破千。（圖／陳怡婷營養師臉書）

陳怡婷分享這位病患的三餐飲食內容，早餐為山東大饅頭1顆或是肉包2顆，搭配含糖五穀芝麻粉沖泡飲加香蕉1根。午餐為大乾麵加上滷蛋或是自助餐（飯2碗，蔬菜少許，喜愛吃爌肉）加香蕉2至3根。晚餐吃白飯2碗+肥肉+蔬菜少許+南瓜湯/蓮藕湯/山藥湯2-3碗+橘子/芭樂2-3顆。此外，病患以含糖茶裏王取代白開水喝，並且隨身攜帶糖果，嘴饞就吃，也沒有運動習慣。

貼文一出後，引發網友、醫事人員們討論，減重醫師蔡明劼留言：「哇！還能走著進門診的話也很不簡單」，陳怡婷回應：「所以住院了，我去病房看他…」其他人也紛紛表示，「看到這數據只能說，一山還有一山高呢」、「是不知道自己有糖尿病嗎」、「看到這個血糖值，真的打破我的三觀，幾十年的醫事生涯，首見。不過從他的飲食看起來，攝取醣類的份量還蠻高的，真的是血糖的恐怖份子」、「全穀類跟水果類好驚人。」

台北醫學大學附設醫院指出，「高血糖」可能對心臟、血 管、腎臟造成傷害；需積極調整生活習慣、改善健康狀況，以避免腦中風、 心臟病、腎病變、失明、截肢、洗腎等嚴重併發症。

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