全球結核病失控！WHO示警取代新冠成頭號殺手　羅一鈞曝國內情況

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組織發布最新報告指出，結核病在2023年取代新冠肺炎成為傳染性疾病相關死亡案例中的首要原因。疾管署副署長羅一鈞表示，主要是全球在新冠疫情期間，結核病患無法獲得妥善治療追蹤，資源不足國家篩檢率大幅下降，導致結核病控制有失控情形；至於台灣則較無受新冠影響的特殊現象，疫情仍穩定控制。

根據WHO公布資料，去年約有820萬人被新診斷為結核病患者，這是自1995年開始全球結核病監測以來的最高紀錄，高於2022年報告的750萬人。另雖然與結核病相關的死亡人數從2022年的132萬人降至2023年的125萬人，但患病總人數在2023年略微上升，達到1080萬人。

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羅一鈞分析，新冠期間全球有很多結核病患無法獲得妥善治療追蹤，因為醫療系統無法支持篩檢，資源不足國家篩檢率大幅下降，導致結核病控制在全球有失控情形。

而台灣的情況仍是穩定控制，沒有受到太多影響。羅一鈞分析，國內在2021~2022年疫情升溫期間，確實有因為民眾出現不敢就醫情況，而短暫出現篩檢量下降，到去年已經回升。

疾管署說明，我國結核病發生率由2005年的每十萬人口73人(16,472人)逐年下降至2023年的每十萬人口28人(6,584人)，距離2035年每十萬人口小於10人目標還有一段距離。羅一鈞表示，會持續透過治療潛伏結核感染者，加速降低結核病發生率。

至於會不會受到國際疫情影響，羅一鈞表示，國內結核病疫情以本土為主要，境外移入個案僅是少數，應不至於造成威脅。但是會注意鄰近國家結核病多重抗藥性比例高於我國的情況，目前在移工入境、定期健康檢查都有相關結核病篩檢。疾管署統計，外籍人士結核病僅佔全國確診個案9-10%，每年約700餘例。