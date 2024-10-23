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本土登革熱擴大！彰化現首例個案、中和也爆新病例「監測再延長」

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情擴大！疾病管制署今（23）日公布國內新增2例本土登革熱，分別在新北中和、彰化溪州。疾管署副署長羅一鈞表示，彰化個案是當地今年首例本土登革熱，疫調顯示曾到中和疫情風險區域活動，初步研判與新北群聚相關。另外，由於中和新增個案，群聚疫情監測需再延一周至11月下旬。

疾病管制署說明，新增彰化個案為溪州鄉30多歲男性，10月16日出現發燒、腹瀉、肌肉痠痛，期間曾兩度就醫，因為症狀不典型，一直到21日第三次就醫時登革熱快篩陽性確診，目前症狀緩解返家。羅一鈞表示，個案感染登革病毒第二型，且曾經有到中和風險區域活動史，初步研判與新北群聚相關，後續會進行定序確認是否一致。

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至於中和區個案，根據新北衛生局資料，是一名70歲男性，10月21日出現發燒、頭痛、關節痛/骨頭痛、噁心等症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解。經調查潛伏期間於管制區域周邊自有土地活動，研判感染與現有高風險區域有關。

疾管署指出，防範疫情擴散，衛生單位已針對個案居住地及工作地周圍進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，加強附近居民健康監測，同時請醫療院所提高通報警覺；另彰化個案於潛伏期間曾至苗栗縣、雲林縣活動，該地衛生單位已展開相關防治活動。

新北市中和新店本土登革熱群聚，除了中和區、新店區2處疫情主要發生區域，另在台北市文山區、大同區，新北市新莊區、花蓮縣、彰化縣都有和群聚相關個案，累積病例達72起，尚無重症或死亡個案。

羅一鈞表示，目前評估整體疫情緩降受控，但仍然有零星病例，社區風險仍在，潭美颱風外圍環流將為北部帶來大雨，後續病媒蚊可能將孳生，請民眾主動清除積水容器，以免登革熱疫情反彈；中和區個案發病日為10月21日，評估疫情監測需再延長一周，至11月下旬。

疾管署亦呼籲，第二型病毒須注意非典型症狀(容易有腹瀉、噁心嘔吐等腸胃症狀)，且重症及致死機率較高，籲請民眾需提高警覺並加強防範，配合衛生單位防治措施，並留意自身健康狀況，出現疑似症狀請儘速就醫，避免疫情擴散。

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