染腸病毒後「指甲脫落」！克沙奇A6型個案暴增　羅一鈞曝3大特徵

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒還在流行期，還出現病毒型別轉換！疾病管制署今（22）日公布上周腸病毒就診達到1.6萬人次，值得注意的是，腸病毒克沙奇A6型這一個月來快速竄升，佔比已經排名第二，僅次於克沙奇A16型。疾管署副署長羅一鈞提醒，克沙奇A6型症狀以手足口病為主，可能出現大顆水泡、脫皮、指甲脫落等特殊症狀；其中脫甲症可能會在染病後2個月內才陸續出現，提醒家長注意。

依據疾管署監測資料顯示，第42周（10月13日至10月19日）門急診就診計16,288人次，較前一周（15,946人次）略升2.1%，仍處流行期。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型佔比達31%為最多，其次為克沙奇A6型的22.4%；另其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

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羅一鈞分析，克沙奇A6型在一個月前佔比僅8%，但是這一個月來快速增加，已經躍居為第二名，和一般腸病毒比較不同的是，克沙奇A6會引起比較大的水泡、脫皮，另外在痊癒之後，約有37%的人可能會在2個月內出現指甲脫落、斷裂的脫甲症。主要是因為腸病毒感染之後影響到小朋友指甲生長，生長不一致導致斷裂或者裂痕，不過在2個月之後就會恢復正常生長。

羅一鈞也推估，今年腸病毒疫情較為反常，流行期到了暑假期間仍然持續至今，目前推估11月中旬會脫離流行，但如果A6型繼續竄升，超過A16型成為主流，因為病毒型別轉換，流行期不排除延長。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／疾管署提供）

疾管署統計，今（2024）年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型（3例）及克沙奇A10型（2例），其中4例為未滿1歲幼童；另去（2023）年累計11例腸病毒感染併發重症確定病例中，以感染克沙奇A4型（4例）及克沙奇A6型（4例）為多，個案年齡皆為未滿3歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒感染者在發病前，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一周內傳染力最強，且可持續隨著糞便排出病毒，時間可達8到12周之久，因此痊癒後仍應繼續注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給嬰幼兒。另外，須注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。