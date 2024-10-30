賴清德主持6將官晉任　點名劉浩祥完成無人機反制！因應中共侵擾

▲總統賴清德主持將官晉任典禮。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德30日主持「中華民國113年11月份將官晉任授階典禮」時表示，政府會持續推動國防改革，提供更優質的訓練環境以及現代化裝備，讓國軍有更多的支持，戰力也更加堅強。他還點名晉任的劉浩祥將軍，稱讚他在任內完成了「無人機反制」建案的整備與人員派訓，讓國軍能夠更有效地反制中國無人機的侵擾。

賴清德表示，他要向今天晉任的6位將軍表達誠摯的祝賀。晉任將官，是對各位的能力和努力最大的肯定，也是大家為國家進一步報效的機會，「我要恭喜劉慎謨、李鳳翔以及石文龍三位將軍，晉任中將」。

賴清德首先談到劉慎謨將軍和李鳳翔將軍。他表示，在他們的努力下，對於「兵力結構調整」及「國軍年度各項操演」等專案，從訓練方針、兵力需求到作戰任務，都有妥適規劃，為台灣的國防戰力打下堅實的基礎。

接著，賴清德談到石文龍將軍，他是在國防法案的修正，以及預算編列的過程中，在國會發揮協調溝通的角色，讓各項國防施政能夠順利推動。

隨後，賴清德恭喜孫進德、何國嘉以及劉浩祥三位將軍，晉任少將。他說，從今年開始，恢復一年期義務役，在這個過程中，因為何國嘉將軍和孫進德將軍的積極督導，完成新兵入伍接訓的後勤及人事整備等工作，不僅僅提升新兵接訓量能，也確保義務役役男都能接受最完善的訓練。

賴清德表示，劉浩祥將軍在任內，完成了「無人機反制」建案的整備與人員派訓，讓國軍能夠更有效地反制中國無人機的侵擾。

賴清德說，他感謝6位將軍的付出，無論是參與制度改革、完成演訓任務，或是完善裝備等不同面向，各位都盡心盡力，共同守護國家安全。

賴清德強調，國軍是國家安定的重要力量，面對中國軍機、軍艦持續擾台，以及每當颱風來襲的災防整備，國軍都團結合作、堅守崗位，讓人民感到安心，我要感謝所有國軍弟兄姊妹的辛勞。

他承諾，政府會持續推動國防改革，提供更優質的訓練環境，以及現代化裝備，讓國軍有更多的支持，戰力也更加堅強。他說，今天晉任也代表了將承擔更重大的責任，期許大家持續發揮專業，為國軍、為國家做出更多貢獻。