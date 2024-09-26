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總統府防衛韌性委員會年底「桌上兵推」　明年漢光前無劇本演練

▲▼總統賴清德主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日主持「全社會防衛韌性委員會」第一次會議；而國安會副秘書長徐斯儉也在會中進行簡報。徐斯儉表示，規劃年底該委員會可以進行桌上兵推、明年（2025）在地方上有小規模演練，乃至明年6月銜接漢光演習，來進行前導演練，並由中央、地方依各主軸進行小規模、無劇本演練。

徐斯儉在會議上以「全社會防衛韌性規劃與挑戰」進行報告，他表示，全社會防衛韌性與災害防救，有長期性、全面性（涉及整個國家社會）、專注任務（社會大眾自救）及通訊受阻（指揮聯繫不易）等特性。他說，必須讓民眾了解自己的角色與職責，因此「社會大眾」是建構全社會韌性的重要元素。

徐斯儉表示，過去在威權時代「以軍領政」的民防制度，已經不符現今的需求，未來應該協調跨部會、跨領域、跨世代合作來制定新的韌性計畫，並建立「非軍事政府部門應變共同圖像」，以提升大眾對威脅的認識與自我保護能力。

徐斯儉指出，委員會共有5大主軸核心任務，分別是「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤送暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」、「資通、運輸及金融網路安全」。

首先，「民力訓練暨運用」方面，徐斯儉表示，目標是現行可恃民力約40萬人，盼透過訓練持續培養成為具中等以上的執勤能力。他說，內政部正規劃在每個鄉鎮市區公所建立防災協作中心，可接收分配的可恃民力，在社區內部也可與夥伴建立合作關係，另還有正在訓練的「防災士」可與防災協作中心整合，在基層就有整合民力機制。

在「戰略物資盤送暨維生配送」部分，徐斯儉指出，現行是在村里設有「配售站」，規劃結合賣場、超商通路，並由368個鄉鎮市區公所，成立防災協作中心，統籌人力及資源分配與支援。

再來是「能源及關鍵基礎設施維運」方面，徐斯儉表示，將強固電網達到降低集中、提升穩定、故障隔離，提升戰時運作韌性。他認為，同時要強化關鍵基礎設施防護量能，由設施內的保警、保全、特種防護團，以及中層國軍、外圍地方警民力，採取3層架構執行，提升破壞者攻擊難度。

在「社福醫療及避難設施」、「資通、運輸及金融網路安全」方面，除了基本設施的強化之外，徐斯儉認為，應該建立海纜、微波、非同步軌道衛星、跨網行動漫遊及公共安全與救難應變（PPDR）通訊系統等，讓資通訊設備多重異地備援備份計畫，來建構數位韌性。

最後在整體目標方面，徐斯儉指出，下一次會議應該會落在年底的12月份，希望可以舉行「桌上兵推」，明年（2025）3月舉行地方上小規模演練，乃至6月在漢光41號演習前，銜接漢光進行前導演練，中央、地方進行小規模、無劇本演練。

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