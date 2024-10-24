揮五星旗拍投降片！軍機賤賣3萬　「飛彈打過去會保護你」他們信了

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊會同宜蘭羅東分局、國防部軍事安全總隊反情報工作戰、憲兵指揮部，聯手調查太陽聯盟保陽會副組長李女（31）歲透過兩岸宗教交流，搭上對岸統戰部及國安部高層，接受對岸命令在台吸收現役、退役軍士官，以3至15萬元代價，要求涉案台灣軍官提供機密軍事情報，並且得自拍軍人身分證、穿軍裝拿五星旗自報職名、服務基地呼籲投降解放軍影片宣告效忠，日前逮捕涉案9名現役退役軍士官，及主嫌李男及2名幫眾共12人。

▲太陽聯盟保陽會副會長李女在台吸收軍士官發展共諜網警方收網逮捕12人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

這起共諜案的起因在去年高檢署偵辦總統候選人郭台銘幽靈人口連署案中，宜蘭羅東分局偵查隊承辦人林聖展對涉案人手機進行數位鑑識時，發現在蘆洲開設瑞磘宮擔任宮主兼乩身的李女、手機內有接受對岸統戰部及國安人員委託，在台吸收經濟困難的職業軍人刺探軍機，林聖展自認地方分局並無偵辦共諜案實務經驗，經報告分局長官獲允後，於是找上在刑事局任職偵查正的父親林志賢，刑事局火速與國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部共組專案小組、報請台灣高檢署指揮偵辦。





李男等人透過手機telegram加密軟體，讓缺錢的軍官士官們，先自拍軍人身分證供大陸官方核實後，這些變節軍士官還必須身穿台灣軍裝揮舞五星旗自拍投降影片給大陸統戰部門，藉此納「投名狀」宣示效忠後便可取得至少3萬元現金，之後大陸方面會審核這批台灣涉案軍官提供軍事情報的重要性，給出3-15萬元不等的酬金。

警方調查，發現涉案軍官總計有9名，包含5名現役及4名退役軍士官，其中官階最高達中尉級，這些軍官多因消費習慣不佳或沉溺酒色導致經濟困難，才會自拍揮舞五星旗影片下海當共諜賺錢。





據了解，涉案軍官多任職北部包含台北、宜蘭的軍事基地，提供的軍事機密五花八門，小到營部的值勤班表、大到台灣軍演船隻和裝甲車出動佈防的航機、火力架設區域圖，全都傳給大陸國安機關，軍警偵辦此共諜案時還聽聞涉案軍官抱怨，曾有同僚收賄成為對岸共諜，但因接觸不到敏感的軍事機密，後來索性上班時，把自己服務軍事基地的經緯度座標，透過手機定位發送給大陸國安機構。

事後對岸軍情人員還透過通訊軟體，安慰這名變節軍官「放心、飛彈打過去我們會保護你」讓專案小組成員啼笑皆非、笑稱「莫非大陸解放軍飛彈已經發展到可以不傷到自己人」專案小組從今年6月陸續收網，逮捕主嫌李女及負責幫大陸國安單位送錢給涉貪軍官的幫眾陳男等2人，並逮捕涉案軍士官共9人到案，訊後均依貪污治罪條例、陸海空軍刑法、國家安全法移送高檢署複訊，包含主嫌李女及涉案軍官等7人遭羈押禁見。

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