台南上市櫃藥廠善用勞動部資源　續留高齡員工傳承技術

▲南光化學透過申請勞動部「繼續僱用高齡者補助計畫」，讓優秀人才不因屆齡退休而離開職場、創造勞雇雙贏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

依據國發會最新人口推估資料顯示，我國2037年45歲至64歲勞動人口將超過所有勞動力的5成，勞動結構將愈趨老化，如何續留壯世代員工、搶佔用人先機是許多企業都在面臨的課題，勞動部為改善產業缺工並協助企業積極進用前述勞工，截至9月已協助約15.5萬名中高齡以上勞工就業。

其中台南在地深耕60年的上市櫃藥廠南光化學，更善用勞動部「繼續僱用高齡者補助計畫」續留多位屆退員工，繼續發揮高齡勞工的寶貴價值、提升企業經驗傳承。

勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟指出，台灣明年將進入超高齡社會，為了促進高齡勞工再展長才，並鼓勵企業繼續僱用前述員工，凡雇主留用屆齡退休之65歲員工達一定比例，且僱用期間達6個月以上並不低於原薪資者，前6個月將補助企業每人每月1.3萬元、第7至18個月每人每月補助1.5萬元，合計最高補助25.8萬元，雲嘉南分署自110年執行迄今，已協助轄區322家次企業、近500位高齡勞工續留職場。

南光化學數資暨人才處長王桂芬表示，公司地處鄰近南科、且製藥產線進入技術門檻較其他產業高，又面臨少子化勞動力減少的問題，在招募及留才上皆面臨挑戰，雖透過產學合作、提升薪酬福利、加強職涯發展等措施積極改善缺工問題，但人力上還是相當吃緊，而勞動部「繼續僱用高齡者補助計畫」讓公司續留多位優秀的屆退員工，不僅緩解缺工問題，高年級生的穩定性、責任心、豐富經驗等優勢，都有效幫助公司持續穩健發展。

劉邦棟進一步補充，勞動部為了讓更多高齡者續留職場，「繼續僱用高齡者補助計畫」參考各行業人力需求及高齡者留用狀況，放寬25個行業可申請補助的留用比率，讓優秀人才不因屆齡退休而離開職場、創造勞雇雙贏；114年度該計畫申請為即日起至113年12月31日止，歡迎事業單位續留年滿65歲(即49年1月1日至49年12月31日出生)員工，詳情可上「45⁺就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw/）查詢，或電洽06-6985945分機1199由專人為您服務。