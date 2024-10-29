　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢追橘子卻漏查黃珊珊？　凌濤揭關鍵疑點：別害怕黃曙光

▲▼國民黨召開「 羅致政最新高畫質爆料」國際記者會，由2024競選發言人凌濤公布新一波羅致政桃色影片照片。（圖／記者湯興漢攝）

▲凌濤質疑，檢廉是否害怕黃曙光？（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

京華城容積率弊案持續延燒，今（29日）有週刊報導指出，前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊並非京華城案「局外人」，曾收受中工機械20萬元政治獻金，還跟威京集團主席沈慶京密會。國民黨桃園市議員凌濤對此表示，「我大概是在野力量最早檢驗黃珊珊的聲音，而今公道終於來了！」檢廉不能只會追「橘子」許芷瑜，卻漏掉身旁最重要的黃珊珊，要扛得住，請加油！

凌濤指出，檢驗黃珊珊是因為看不慣她拿著失真民調大言不慚，也是因為她是破壞六點協議、阻擋藍白合的母姊會代表，是破壞在野力量集結的歷史罪人，「破壞藍白合，遭殃的是柯文哲！」凌濤直言，而令外界詫異的是，身為柯文哲競選總幹事的黃珊珊，也曾是副市長、律師，竟可讓政治獻金帳目一團亂，另一方面喪失她該有的幕僚提醒角色，讓台灣民眾黨及柯文哲深陷司法弊案泥淖，她失職失責。

凌濤說，除了民眾黨自身事務之外，外界狐疑的是，為何黃珊珊當時擔任副市長，出席京華城案便當會數次、依報導朱亞虎與沈慶京，甚至找完柯文哲、彭振聲之後，直奔黃珊珊，談了什麼？在京華城案，她是副市長又身處柯市長核心地位，檢廉一次都不傳？合理嗎？

凌濤指出，此外傳出多位重量級企業家捐款，正在追查金流，而身為競選總幹事，經手帳戶進出、各項支出、轉介企業家與柯主席互動，難道查金流、傳喚企業家，就不用問問黃珊珊她知道什麼？能否勾勒最關鍵的金流拼圖？柯主席、陳佩琪偵查結束直奔黃珊珊家過夜，不就證實她的關鍵角色？

凌濤感嘆，過去覺得黃珊珊有金鐘罩鐵布衫，現在想想不是立法院開議期間的保護傘，更可能是忌憚黃曙光在我國國艦國造的角色，一旦觸碰黃珊珊，難保黃曙光不會有所動作，所以外界盛傳，不查黃珊珊，難道是怕黃曙光？ 檢廉不能只會追橘子，卻漏掉身旁最重要的黃珊珊，要扛得住，請加油。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
碧潭誘殺2幼女　狠母認罪願用餘生彌補
國3重大車禍釀2死　死者身分曝光
颱風假宣布時間延後？　高市府回應了
LIVE／康芮「開眼」估暴風圈今年最大　氣象署最新說明
快訊／康芮颱風海上警報發布！　首波警戒區域出爐
快訊／沈慶京繼續押！　北院裁准延押2月
遭房客狠殺慘死家中！　女房東最後身影曝光
台南腐屍膠帶捆全身「爛到認不出」　殯葬業者看傻：蛆很大隻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

9月景氣燈號掉至「黃紅燈」　藍委示警：M型化趨勢更加嚴重

內政部全面查核「婚姻服務業者」　杜絕假交友婚姻詐騙

批卓冠廷把李四川當假想敵　柳采葳：急幫正國會林右昌做「最後掙扎」

葉元之指髮際線高因空氣汙染　卓揆撥頭髮、環境部長曝可能原因

檢調追超思案！陳駿季若被起訴　卓榮泰：依法辦理停職

北檢追橘子卻漏查黃珊珊？　凌濤揭關鍵疑點：別害怕黃曙光

更改颱風假宣布時間？北市：原則維持晚上8點　特殊情況「不超過10點」

長泰19號操演挺進彰化！M60A3戰車穿梭　鄉親驚呼超逼真　

雲端發票活動這4人竟「輪流狂中獎」　王鴻薇轟財政部作假

氣象署增9點預報「颱風假恐延後宣布」　卓揆：多一報給地方政府衡量

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

林俊傑要借她「瑕疵麥克風XD」　魏如萱自曝是I人：我就是I～

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

9月景氣燈號掉至「黃紅燈」　藍委示警：M型化趨勢更加嚴重

內政部全面查核「婚姻服務業者」　杜絕假交友婚姻詐騙

批卓冠廷把李四川當假想敵　柳采葳：急幫正國會林右昌做「最後掙扎」

葉元之指髮際線高因空氣汙染　卓揆撥頭髮、環境部長曝可能原因

檢調追超思案！陳駿季若被起訴　卓榮泰：依法辦理停職

北檢追橘子卻漏查黃珊珊？　凌濤揭關鍵疑點：別害怕黃曙光

更改颱風假宣布時間？北市：原則維持晚上8點　特殊情況「不超過10點」

長泰19號操演挺進彰化！M60A3戰車穿梭　鄉親驚呼超逼真　

雲端發票活動這4人竟「輪流狂中獎」　王鴻薇轟財政部作假

氣象署增9點預報「颱風假恐延後宣布」　卓揆：多一報給地方政府衡量

力挺護國神山！　中環砸逾3億敲進335張台積電

湯姆漢克斯驚嘆新片用AI「立即變臉」　不用等8個月後製

3年前手術紗布留體內！　47歲女長期腹痛…致輸卵管被切除

張艾嘉被林柏宏搞慘　直接放棄開店　到海邊玩沙

波蘭陶聯名梵谷「家變美術館」　德國頂級TRAUMINA羽絨被登台

高雄新秘境！百年「湯姆生古道」跨六龜杉林　天然芬多精+茶香

群創第3季EPS 0.05元　估Q4電視面板價格持穩

土耳其正妹13歲成糖友　騎自行車與糖尿病共存…變正港台灣人

無需高學歷！具備「此技能」就能在家輕鬆工作　年薪160萬起跳

【廣編】「豐邑TOP+」獲第26屆國家建築金質獎　豐邑機構連24年得獎成消費者購屋保障

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

政治熱門新聞

更改颱風假宣布時間？北市這樣說

柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝

過半民眾相信綠擁抱中華民國！黃暐瀚：藍重回執政最大課題

雲端發票活動這4人輪流中獎　王鴻薇質疑作假

氣象署增9點預報「颱風假恐延後宣布」　卓揆：多一報給地方政府衡量

柯文哲「橘子」雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊　行使緘默權卻狂讚柯文哲

涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊

「帳房橘子」雲端行事曆遭破解　律師曝對柯3不利：打臉柯文哲說謊

柯文哲案「偵查大公開」　最高檢要查了

川普控台灣偷走晶片產業！　卓榮泰備詢表態：我當然不同意

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

自爆被騙簽公聽會　黃國昌狂罵鍾佳濱

陳吉仲列超思案被告！黃國昌反應曝光

更多熱門

相關新聞

雲端發票活動這4人輪流中獎　王鴻薇質疑作假

雲端發票活動這4人輪流中獎　王鴻薇質疑作假

財政部為鼓勵民眾使用雲端發票，舉辦「雲端種樹趣e 起集點樹」活動，並送出包括10萬元現金、智慧手機、平板等獎品，但國民黨立委王鴻薇今（29日）卻發現，竟然有4名得獎者在3次抽獎中，都中獎2次，「重複得獎率之高可以申請金氏世界紀錄」，質疑財政部作假。

氣象署增9點預報「颱風假恐延後宣布」　卓揆：多一報給地方政府衡量

氣象署增9點預報「颱風假恐延後宣布」　卓揆：多一報給地方政府衡量

4句話轟綠營能源政策　朱：電價漲又要補台電

4句話轟綠營能源政策　朱：電價漲又要補台電

查民眾黨與木可金流　北檢再傳端木正

查民眾黨與木可金流　北檢再傳端木正

傳因2人未到案聲請延押柯　民眾黨酸這句

傳因2人未到案聲請延押柯　民眾黨酸這句

關鍵字：

國民黨凌濤黃珊珊柯文哲京華城沈慶京徐芷瑜

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

更改颱風假宣布時間？北市這樣說

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

康芮颱風路徑南修！陳其邁示警：高雄風雨加劇

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面