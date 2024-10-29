北檢追橘子卻漏查黃珊珊？　凌濤揭關鍵疑點：別害怕黃曙光

▲凌濤質疑，檢廉是否害怕黃曙光？（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

京華城容積率弊案持續延燒，今（29日）有週刊報導指出，前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊並非京華城案「局外人」，曾收受中工機械20萬元政治獻金，還跟威京集團主席沈慶京密會。國民黨桃園市議員凌濤對此表示，「我大概是在野力量最早檢驗黃珊珊的聲音，而今公道終於來了！」檢廉不能只會追「橘子」許芷瑜，卻漏掉身旁最重要的黃珊珊，要扛得住，請加油！

凌濤指出，檢驗黃珊珊是因為看不慣她拿著失真民調大言不慚，也是因為她是破壞六點協議、阻擋藍白合的母姊會代表，是破壞在野力量集結的歷史罪人，「破壞藍白合，遭殃的是柯文哲！」凌濤直言，而令外界詫異的是，身為柯文哲競選總幹事的黃珊珊，也曾是副市長、律師，竟可讓政治獻金帳目一團亂，另一方面喪失她該有的幕僚提醒角色，讓台灣民眾黨及柯文哲深陷司法弊案泥淖，她失職失責。

凌濤說，除了民眾黨自身事務之外，外界狐疑的是，為何黃珊珊當時擔任副市長，出席京華城案便當會數次、依報導朱亞虎與沈慶京，甚至找完柯文哲、彭振聲之後，直奔黃珊珊，談了什麼？在京華城案，她是副市長又身處柯市長核心地位，檢廉一次都不傳？合理嗎？

凌濤指出，此外傳出多位重量級企業家捐款，正在追查金流，而身為競選總幹事，經手帳戶進出、各項支出、轉介企業家與柯主席互動，難道查金流、傳喚企業家，就不用問問黃珊珊她知道什麼？能否勾勒最關鍵的金流拼圖？柯主席、陳佩琪偵查結束直奔黃珊珊家過夜，不就證實她的關鍵角色？

凌濤感嘆，過去覺得黃珊珊有金鐘罩鐵布衫，現在想想不是立法院開議期間的保護傘，更可能是忌憚黃曙光在我國國艦國造的角色，一旦觸碰黃珊珊，難保黃曙光不會有所動作，所以外界盛傳，不查黃珊珊，難道是怕黃曙光？ 檢廉不能只會追橘子，卻漏掉身旁最重要的黃珊珊，要扛得住，請加油。