乳糖不耐症學生也領到鮮奶　農業部喊「不妥」：不符食農教育理念



▲農業部次長杜文珍說明「班班喝鮮奶」進度。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」上路1個月，全台已有20縣市陸續供應鮮奶或保久乳，但有乳糖不耐症學童喝的含鈣豆漿仍在招標中。農業部次長杜文珍今表示，已有7成學校喝到乳品，乳商將優先供應給還沒喝到的學校。至於有學校也發鮮奶給乳糖不耐症學童，杜文珍說，乳糖不耐症不能這樣處理，不符食農教育，會再跟學校溝通。

杜文珍今出席「農業ESG STORE上線記者會」記者會，會後接受媒體聯訪說明「班班喝鮮奶」最新進度。

杜文珍表示，學童乳上路一個月來，相關配送已經有很大改善，目前已有7成學校喝到乳品，因保久乳貨源吃緊，在學校志工家長協助、乳商配合下，有不少學校覺得喝鮮奶沒有那麼難，相繼改訂鮮奶，此外，乳商也會優先供應給還沒喝過的學校。

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針對近日有高雄市國小發出通知，因含鈣豆漿招標作業尚未完成，為顧及學生權益，也發放鮮奶給乳糖不耐症學童。杜文珍表示，乳糖不耐症學童不能這樣處理，也有違食農教育理念，會再跟學校溝通，農業部也會加速含鈣豆漿招標作業。

杜文珍說，學童乳政策上路以來，有許多專家學者、學校、教育團體和立委等提出各種建議，農業部都會統整考量，隨時做滾動式調整，讓政策推行更順利。

農業部表示，含鈣豆漿已於10月22日完成招標，已有一家業者符合資格，現正辦理評選作業，如果一切順利，預計在11月底前開始供應，屆時將以保久乳包裝型態供應，會再跟得標廠商討論發放方式。