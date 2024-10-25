「不想要女兒當村姑！」務農被女友媽看不起　他曝年收400萬真相

▲女友媽媽嫌棄他是務農。（示意圖／視覺中國）



記者施怡妏／綜合報導

「三百六十行，行行出狀元」，每個職業都有各自辛苦的地方，一名務農的男網友表示，女友媽媽一直以來都不喜歡他的工作，擔心女兒未來要曬太陽當村姑，不忍心看女兒吃苦，每次見面時女友媽媽都會擺臭臉。原PO透露，家裡是種植溫室葡萄，每年收入有4百多萬，「我怎麼可能放棄回去當上班族」。

男網友在Dcard發文，「被前任媽媽看不起，我這務農仔」，27歲職軍退伍後，就到台中從事保險業，後來回彰化老家幫家人務農，跟女友交往3年，相處都很融洽，不過女友媽媽很介意他的工作，「很難接受女兒未來要當村婦曬太陽」，但他不強迫女方一起做農業，可以去做想做的。

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不過，女友媽媽仍無法接受，開始對女友冷暴力，還會擺臭臉。原PO透露，家裡是從事溫室葡萄種植，是高經濟作物，「每年全部收一收都有4百多萬 ，這麼好我怎麼可能放棄回去當上班族，我又不是腦袋有問題，我爸媽也要我跟她說，我們家的狀況不是一般農業」。

無奈女方最後提出分手，原PO也理解，「畢竟她爸爸是開傢俱中盤當老闆的，怎麼會看上我這個農夫呢，只能說感情不是兩個人的事，是兩家人的事，話說我種的葡萄還賣高價呢，一公斤280元」。原PO還透露，「我家這邊就有一位葡萄大戶種植17甲，企業化經營，年收入千萬」。

貼文曝光，釣出同行留言，「高經濟價值作物，家裡基礎都打好了就是爽，務農快十年放棄離場路過」、「千萬不要看不起種水梨跟葡萄的」、「每次我都會告訴自己，幹不下去就回家養虱目魚吧」、「我也是從外務轉回家務農的，別看不起務農，很多年薪百萬只是入門而已」、「現在的務農都田橋仔，祖先要是當過保證地段好的很多數十億、百億身價」。

但也有網友指出，「但務農基本上工作離不開地，真的要老婆去找工作其實很辛苦，鄉下不一定有適合她發展的，最後只能迫於現實回夫家幫忙，通常務農的家庭觀念比較傳統，可能會對媳婦很好，但無形中一定會給壓力（要幫忙、要生子、跟公婆住），然後人、地、工作都單一，所以生活單純，反面來說就是無聊。蠻容易變成下班關在家裡，聊政治或是鄰里八卦，又是一種壓力」。