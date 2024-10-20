北市教育局提3措施「鼓勵學校改訂鮮奶」　10月底前校校都喝到

▲北市僅有13校選喝鮮奶，圖為義方國小學生喝鮮奶。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央「班班喝鮮奶」甫上路，因超過75％學校選喝保久乳，導致全台大缺貨。台北市更有高達9成學校選擇保久乳，各校下單搶貨，仍無法達成每周供應2次的政策目標。台北市教育局鼓勵學校評估校內人力設備後改訂鮮乳，並提供3大建議配套措施。

北市教育局表示，目前各校均已完成乳品下訂作業，學童也已陸續飲用到乳品，全市約有12.5萬名學童受惠，其中景美國小、義方國小、立農國小及芝山國小率先供應冷藏鮮奶，預計10月底前校校都能喝到乳品。

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農業部日前指出，若學校因為訂購保久乳供應延遲，想改訂鮮乳，只要與供應商溝通好即可，農業部尊重學校的決定。北市教育局鼓勵各校評估校內人力設備後改訂鮮奶，並提供3大建議配套措施，但最後仍尊重學校決定。

教育局指出，請學校評估校內人力配置，或請家長、學校志工及中高年級學生幫忙，協助發放及乳品包裝回收事宜，農業部並提供協作人員免費乳品；學校依實際課務作息，安排乳品發放及飲用時間；請廠商依學校班級數提供相應數量的保冷袋，並加強班級宣導，請學生於開封後30分鐘內飲用完畢，避免打開後回溫分次飲用而造成鮮乳變質。





▲義方國小學生協助分裝鮮奶。（圖／北市教育局提供）

北市僅有13校選擇喝鮮奶，其中義方國小徐昀霖校長分享校內作法，為讓鮮奶在30分鐘內飲用完畢，廠商配送到校後，隨即由高年級衛生隊員協助分送各班，由導師發送至孩子手上，並結合生活教育，由各班清洗牛奶盒後壓扁統一回收，喝不完的部分亦由校方以牛奶肥料方式運用於學校小田園。

立農國小則選擇一天於早自習時間飲用、一天於下午下課時飲用，早自習時段乳品配送到校後，學校會協助於保冷袋上標明班級及瓶數，並請班級派員領取；下午時段則請家長志工協助分送至班級。校方並表示，學校原本在營養午餐就提供鮮乳，拆封牛奶盒及回收事宜，學生都已有相當經驗。