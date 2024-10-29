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「班班喝鮮奶」等不到豆漿！乳糖不耐症沒得選　農業部11月底供應

▲北市僅有13校選喝鮮奶，教育局鼓勵學校改訂鮮奶。（圖／北市教育局提供）

▲農業部和教育部從這學期推動「班班喝鮮奶」。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央從這學期開始推動「班班喝鮮奶」，全台已有20縣市陸續供應鮮奶或保久乳，但有乳糖不耐症學童喝的含鈣豆漿仍在招標中，有家長抱怨：「只能看著別人喝」。高雄市有學校近日通知家長，為顧及學生權益，從11月起也發放鮮奶給乳糖不耐症的學童，有教職員私下批評，政策倉促上路，「該喝豆漿的沒得喝，原本選保久乳也改喝鮮奶」。

據農業部原先規劃，除了提供鮮乳、保久乳外，另提供無乳糖鮮乳及含鈣豆漿給乳糖不耐症學童，因無乳糖鮮乳沒有廠商願意承作，後來僅剩鮮乳、保久乳、含鈣豆漿3個選項，有超過8成學校選擇保久乳，導致貨源供應不足，有學校下單不及只好改喝鮮奶；至於含鈣豆漿則歷經4度流標，目前仍在招標作業中。

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為平息乳糖不耐症學童家長的疑慮，近日有高雄市國小發出通知，因招標作業尚未完成，為顧及學生權益，只能「全數發放鮮奶」，讓教職員私下議論，就是因為乳糖不耐症才選喝豆漿，現在又一律發鮮奶，喝出問題誰負責，批評政策倉促上路，把問題都丟給學校處理。

▲高雄有學校發出通知，因含鈣豆漿仍招標中，有乳糖不耐症學童也發放鮮奶。（圖／讀者提供）

▲高雄有學校發出通知，因含鈣豆漿仍招標中，有乳糖不耐症學童也發放鮮奶。（圖／讀者提供）

也有部分學校由家長會主動添購豆漿給學生，一名家長會成員表示，校內學生選擇喝豆漿的比例不高，卻因為政府招標作業問題喝不到，「現在只能看著同學喝」，為照顧每一位學生的心情，由家長會先購買補足，希望政府能加速招標作業。

農業部畜牧司長李宜謙表示，含鈣豆漿已於10月22日完成招標，已有一家業者符合資格，現正辦理評選作業，如果一切順利，預計可在11月底前開始供應。但屆時距離寒假僅剩1個多月，李宜謙說，含鈣豆漿是保久乳的包裝型態，後續如何配送供應將再與得標廠商討論。至於有學校統一發放鮮奶給乳糖不耐症學童，李宜謙回應，學校營養師應會審慎考量。

李宜謙指出，截至10月25日已有20個縣市下訂乳品並陸續配送到校，目前只有花蓮縣及連江縣尚未下訂，針對已配送或配送中的學校，農業部會持續與各乳廠檢討改善，全力滿足各校的需求，現階段先力求妥善解決處理目前面臨的問題，至於是否改為發放鮮乳券等供應方式，未來再逐步檢討規劃。

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