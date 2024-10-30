烏軍人力銳減「再動員16萬人」　國會決定再延長國家戰時狀態90天

▲烏克蘭宣布再動員16萬人。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書利特維年科（Oleksandr Lytvynenko）29日在最高拉達(烏克蘭國會)發表演說時，宣布將再動員16萬人，以填補武裝部隊人員短缺問題。與此同時，烏克蘭當天也通過了關於同意再次延長國家戰時狀態和軍事動員90天的總統令草案。

當地媒體Euromaidan Press報導，這項聲明發布之際，正值烏克蘭武裝部隊因長達近3年的戰爭，而感到疲憊不堪、人員日益短缺之時。報導稱，隨著戰事持續，烏克蘭軍隊人員消耗嚴峻，目前的人力相較於俄羅斯在2022年2月攻打烏克蘭時，早已銳減不少。

利特維年科表示，新動員計畫的目的是為了讓軍事單位的人力達到預定人員編制的85%。自俄羅斯發動全面入侵以來，烏克蘭國防部隊已動員105萬名公民。當天，國會也通過了關於同意再次延長國家戰時狀態和軍事動員90天的總統令草案，將戒嚴令和總動員期限延長至2025年2月7日。

這項動員計劃是在烏克蘭2024年4月通過新動員法的背景下所出現。該法對18至60歲符合條件的男性建立全面監控系統，全面改革徵兵流程。然而，此法缺乏對部隊輪調和現役軍人復員的明確規定，導致批評聲浪不斷。此外，該法並未針對逃避兵役者設立嚴厲懲罰措施，部分批評者認為這減弱了法律的嚇阻效果，影響其實施的積極面。