尹錫悅、澤倫斯基通話！譴責「北韓派兵赴俄」威脅國安　將互派代表團

▲尹錫悅在北約峰會上與澤倫斯基會晤。（資料照／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）10月初向俄羅斯派遣1萬人以上的精銳部隊，部分兵力將被調派至俄烏戰場前線。對此，烏克蘭總統澤倫斯基稍早與南韓總統尹錫悅通話，他非常感謝南韓政府對於烏克蘭的協助，而雙方在情報取得知識上交換相關經驗；尹錫悅則表示，絕不容忍俄國與北韓的軍事合作。

根據《韓聯社》，澤倫斯基與尹錫悅今（29）日下午展開通話。澤倫斯基在社群平台X發文透露，「我和南韓總統尹錫悅通話，對於南韓持續協助守護烏克蘭主權與領土，我致上萬分謝意。我們討論俄軍侵略烏克蘭、以及北韓軍介入等議題。結論非常明確，那就是這場戰爭已經擴大成國際化戰爭。」

澤倫斯基表示，「我和他（尹錫悅）分享最近的情報，包括北韓軍3000名士兵已部署在位於交戰前線附近的俄軍訓練基地。我方預估，北韓駐軍規模屆時將擴張至1萬2000人。我們針對情報專門知識方面交換經驗，尤其強化雙方之間高層的溝通，在緊張局勢升溫下共同研擬戰略與對策，並決定共同合作。」

澤倫斯基透露，「基於雙方協議的一環，烏克蘭與南韓將會互相交換派遣代表團，進行相關協商。」

對此，尹錫悅則在通話中重申「絕不坐視北韓與俄羅斯之間軍事合作」的立場，並表示，「雖然俄國可能會將敏感的軍事技術移轉給北韓，但更重要的是北韓軍隊自從韓戰以後便無相關的現代化戰爭作戰經驗，若是在俄烏戰爭成功獲取經驗後，一旦超過100萬兵力的北韓軍隊學習經驗，將對我國（南韓）國防安全造成重大威脅。」

尹錫悅譴責，「北韓不僅提供武器與軍事裝備給俄國，如今更向俄國派遣特戰部隊，既危險、也是史無前例！俄朝軍事密切合作對於烏克蘭與南韓造成直接性的威脅，因此我們必須密切溝通，並協商應對方案。」