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花蓮節電購物節開跑！獎品總值高達60萬　45項大獎等你帶回家

▲▼花蓮節電購物節全台民眾皆可參加，45項大獎獎品總價值高達60萬元。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮節電購物節全台民眾皆可參加，45項大獎獎品總價值高達60萬元。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮節電購物節正式開跑！全台民眾皆可參加，即日起至12月20日，只要向花蓮縣內的商家購買一、二級指定節能產品或加碼產品，就有機會抽中iPhone16 pro 128G、除濕機、DYSON吹風機等45項大獎，獎品總價值高達60萬元，縣長徐榛蔚呼籲民眾可以把握機會汰換家中老舊電器，不僅節能省電又能抽好禮，你我共同營造花蓮節電美好購物氛圍。

為了鼓勵民眾在日常中響應節能省電，花蓮縣政府舉辦《花蓮節電購物節》抽獎活動，只要購買一、二級指定節能產品的冷氣、電冰箱、除濕機、即熱式燃氣熱水器、瓦斯爐、電熱水瓶、貯備型電熱水器、溫熱型開飲機、冰溫熱型開飲機、溫熱型飲水機、冰溫熱型飲水機、電鍋、空氣清淨機其中一台，或是購買加碼產品的燈具（包含燈泡、燈管等）至少5顆（支）發光效率需達100LM/W以上，就有機會抽大獎。

更好康的是，同張購買憑證還可以重覆登錄《消費滿百周周抽大獎–花蓮購物節》抽獎活動及搭配各店家推出的花蓮縣政府經濟振興券優惠共同使用，除了放大中獎率，還能攜手共同促進地方永續發展。

▲▼花蓮節電購物節全台民眾皆可參加，45項大獎獎品總價值高達60萬元。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

要如何參加《花蓮節電購物節》抽獎呢？全台民眾只要在花蓮縣內商家購買指定產品，並在現場掃描本活動QR CODE或至本活動官網，登錄其中文姓名、身分證後4碼、連絡電話、產品資訊、發票（或購買明細）資訊等，就完成活動抽獎登錄。一張發票僅限登錄一次，活動將分三梯次抽獎，開獎時間分別為11/15、12/4、12/25，沒有獲獎的民眾也不用擔心，機會將會延至下梯次繼續抽獎，越早完成登錄就有越多次的中獎機會哦。

活動獎品包含Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機DYSONWASHG1、Dyson吹風機珊瑚莓色HD16、日立清淨型除濕機RD-160HH、東銘12吋3D立體擺頭桌立扇TM-1277、AirPods 3、HomePod mini、Foodcycler廚餘大師Pro、Foodcycler廚餘大師Air、A10s 掃地/拖地 雷射兩用機器人、捷安特摺疊自行車FD-806、捷安特通勤自行車CT-102，以及最大獎Iphone16 pro 128G，汰換或添購家中電器之餘，還擁有多重抽獎資格，這麼好康的活動就等你來參加，中獎幸運兒就是你！

活動詳情：https://hl-saving.net/

活動抽獎登錄網址：https://forms.gle/jSDtPT9C5kbrZ2e29

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