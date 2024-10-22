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台北卡牌店辦「遊戲王台積電子盃」　冠亞軍獎品竟是台積電股票

▲▼遊戲王。（圖／翻攝自konami官網）

▲《遊戲王》。（圖／翻攝自konami官網）

記者鄒鎮宇／綜合報導

打遊戲王送台積電股票？台北一間卡牌遊戲店近日舉辦「遊戲王台積電子盃」，廣邀愛好者前來參賽，但因冠亞軍獎品都是台積電股票，意外引起大批網友討論。

卡牌遊戲店「CardMaster」22日發文表示，他們將在11月9日舉辦「遊戲王台積電子盃」，參賽費用300元並贈送2包遊戲王補充包，且冠軍獎品為台積電股票9股、亞軍為台積電股票3股，「打一個財富，打一個榮耀！打一個從來沒想過的比賽吧」。

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▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲台積電。（圖／ETtoday資料照）

據悉，台積電（2330）22日收盤價為1075元，等於冠軍可以拿到9675元、亞軍可以拿到3225元等值的股票。此外，店家表示，滿168人參加就額外抽台積電股票2股、滿256人參加額外再抽2股。

網友看完紛紛留言，「從未如此想打比賽欸」、「我必須說，你這個做法會導致台灣以後人人都是決鬥者」、「超好笑，我會到。翼神龍卡組準備好了」、「快組牌」、「沒股票戶的記得先開戶」、「誰說卡牌遊戲玩家沒前途」、「現在馬上學遊戲王」。

如果說黃金是宇宙財富的結晶， 那麼積體電路就是人類智能的結晶。 在這一切之中的霸者， 無疑就是台灣的護國神山台積電了！ . 而什麼是遊戲王？ 在人類無窮無盡的歷史裡， 唯一能體現人類智能的， 就是用規則規範著自己， 在無數的困境與掙扎中， 還能用遊戲獲得一切的王！ かかって来い！！ 打一個財富，打一個榮耀！ 打一個從來沒想過的比賽吧！

CardMaster 發佈於 2024年10月21日 星期一

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