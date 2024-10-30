直擊麥當勞「獵人撲克牌」開賣！頭香9點前就來排：幫朋友買3組

▲麥當勞「《獵人》BOOK牌」搶購人潮。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

麥當勞與《HUNTER×HUNTER獵人》聯名只送不賣的「《獵人》BOOK牌」今日登場，吸引許多民眾排隊搶購，早上不到9點就林森二店的陳小姐表示，因為朋友都要上班，她特地過來幫他們購買，預計要買3組。

以貪婪之島篇為主題所打造的撲克牌「《獵人》BOOK牌」，贈送活動今日10時30分起至11月19日23時59分，凡於餐廳櫃台或自助點餐機購買分享盒加點指定飲品買一送一，即可免費獲得，全台限量19萬組，送完為止，得來速及外送服務則不開放此贈送活動。

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▲麥當勞「《獵人》BOOK牌」雨中排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

《ETtoday新聞雲》稍早直擊麥當勞林森二店，早上9點多雖然僅有4位民眾排隊，但到了10點20分開賣前便湧現人潮，人數增加至60多人。早上8點50分就到現場的頭香陳小姐表示，因為朋友都要上班，她特地過來幫他們購買，預計要買3份分享盒來獲得3組「《獵人》BOOK牌」。

▲麥當勞「《獵人》BOOK牌」。（圖／記者黃士原攝）

排隊隊伍第二位的林姓民眾則是最近才開始看《獵人》，上次盲包卡原本就想買，不過起床太晚而沒買到，所以這次特別早起到門市排隊，今天打算買5份分享盒，免費獲得的「《獵人》BOOK牌」除了留2組給自己，其他則是幫同事購買。另一位9點半來排隊的宋先生從國小就是《獵人》粉絲，雖然上次有買盲包，但為了不留遺憾，所以限量的「《獵人》BOOK牌」也要蒐集。

另外，汐止大同店有位唐同學，剛好今天遠距教學的課，所以早上7點多就來排隊，買了兩組撲克牌來收藏。

上周開賣的麥當勞「《獵人》角色盲卡包」，全台限量30萬包，只要購買任一餐點加價89元即可獲得，每包內含4張隨機角色卡，一共有24款經典人物再加上1款極限量「隱藏版」，許多人都一口氣買到上限20份，開賣3小時後，全台麥當勞門市已全數售罄。

▲▼麥當勞汐止大同店人潮。（圖／記者謝盛帆攝）

▲麥當勞汐止大同店「《獵人》BOOK牌」專用櫃檯 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲買到「《獵人》BOOK牌」的民眾。（圖／記者謝盛帆攝）