美麥當勞肉餅非大腸桿菌來源　恢復販售四盎司牛肉堡

▲麥當勞這波大腸桿菌疫情造成至少75人患病，病例大多集中在科羅拉多州。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國麥當勞「四盎司牛肉堡」爆發大腸桿菌疫情，導致1人死亡、75人患病，擴及13州，多州門市暫時下架這款漢堡。麥當勞27日說明，經過檢驗，牛肉餅並非大腸桿菌傳染源，受影響門市將恢復供應四盎司牛肉堡，但不含洋蔥絲。

美聯社、CNN等報導，麥當勞這波疫情造成至少75人患病，有22人住院接受治療，其中2人出現危險腎臟疾病併發症，病例大多集中在科羅拉多州，該州出現1例死亡個案。為此，麥當勞約五分之一門市的四盎司牛肉堡暫停銷售。

經科羅拉多州農業機構檢驗，所有四盎司牛肉堡肉餅樣本的大腸桿菌檢測結果均呈陰性，也無進行更多檢測的規劃。至於另一可能傳染源洋蔥絲，麥當勞透過聲明表示，無限期暫停向農產品商「泰勒農場」（Taylor Farms）科羅拉多州工廠採購洋蔥。

麥當勞宣布，受影響門市將恢復供應不含洋蔥絲的四盎司牛肉堡。

泰勒農場已於25日宣布召回科羅拉多州工廠給客戶的黃洋蔥，持續配合美國疾病管制與預防中心（CDC）、美國食品藥物管理局（FDA）進行調查。報導指出，現階段尚不清楚這批召回的黃洋蔥是否就是感染源，不過包括必勝客、肯德基、漢堡王等多間速食業者已在特定地區門市停用洋蔥。