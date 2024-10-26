美麥當勞「1款漢堡」大腸桿菌集體中毒！13州75人感染　1人死亡

▲美國麥當勞爆發大腸桿菌集體中毒事件。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國麥當勞的「四盎司牛肉堡」爆發大腸桿菌疫情，當局表示，至今累計接獲75例通報，其中1人死亡，大部分病例集中在美國西部地區。而這起食安風波初步懷疑可能是漢堡內的新鮮洋蔥引起，受此影響，塔可鐘（Taco Bell）、必勝客（Pizza Hut）、肯德基（KFC）跟漢堡王（Burger King）等速食餐廳，也紛紛緊急下架洋蔥。

根據《法新社》報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）和疾病管制暨預防中心（CDC）指出，這波疫情已導致22人住院治療，並造成科羅拉多州一名年長患者死亡。

值得注意的是，有一名孩童和一名成年人被診斷出溶血性尿毒症候群，這是一種造成腎臟血管受損的嚴重疾病。

雖然調查人員尚未查明導致疫情爆發的具體食材，不過他們已經將調查重點聚焦在洋蔥絲和牛肉餅上。目前負責供應洋蔥絲的廠商加州薩利納斯（Salinas）的泰勒農場（Taylor Farms）已宣布自主回收黃洋蔥。

全美共有13個州出現相關病例，因此麥當勞已經在這13個州暫時停售四盎司牛肉堡，不過仍然持續供應包括牛肉漢堡在內的其他食品。

律師事務所Ron Simon & Associates和Meyers & Flowers分別代表科羅拉多州和內布拉斯加州的2名消費者，對食用四盎司牛肉堡後生病的情況提起訴訟。

每起訴訟都要求至少5萬美元（約新台幣160萬元）的賠償金。律師賽門（Ron Simon）在受訪時表示，他計劃代表25名受害者進行訴訟。