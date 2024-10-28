麥當勞萬聖節送「8大優惠券」！麥脆雞腿、麥香魚全免費吃

台北市忠孝東路五段KTV，今（28）日凌晨發生鬥毆案件，一群民眾參加完萬聖節派對後，跑去KTV唱歌，因酒醉於店門口起爭執，變裝成龜仙人的29歲陳姓男子，拿木頭拐杖攻擊，警方將雙方共5人以聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦，另雙方欲提告傷害，相關應扣押之物已執行扣押完畢。