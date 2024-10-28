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麥當勞萬聖節送「8大優惠券」！麥脆雞腿、麥香魚全免費吃

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞祭出萬聖節限定優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接萬聖節，麥當勞APP祭出限時4天「萬聖節快樂」 麥粉轉轉盤活動，一共推出8大好康，不僅有麥脆雞腿、麥香魚免費送，還有勁辣雞腿堡+中飲特價只要銅板價等，每日可參加1次。

麥當勞全球版APP即日起至10月31日推「搗蛋好時雞 轉出搗蛋餐」 麥粉轉轉盤活動，只要點進活動頁面即可抽優惠券，優惠券內容有「買超值全餐送麥脆雞腿1塊（原味／辣味）」、「麥香雞+小杯玉米湯特價75元 」、「勁辣雞腿堡+38元中飲特價99元」、「買超值全餐送勁辣香雞翅」、「買超值全餐送麥香魚」、「單點豬肉滿福堡加蛋送薯餅」、「單點豬肉蛋堡送薯餅」及「單點火腿蛋堡送薯餅」。

「萬聖節快樂」活動中獎率百分之百，期間每帳號每日可參加1次，優惠券使用期限至11月3日止。

▲▼達美樂祭出外帶大披薩199元優惠、懂吃懂吃抽獎網路活動。（圖／業者提供）

▲達美樂祭出限時「買1送2」優惠。

另，達美樂至11月3日前也祭出「買1送2」超殺優惠，只要外帶大披薩就可免費多吃大披薩1個，加碼再送1.25L可樂1瓶，且披薩口味一共有32種任選，包括萬聖節限定辣魔黑珍珠、招牌海鮮四喜、超級美國、蒜香壽喜牛等，最低550元起就能吃2個大披薩，提醒以價低者為贈。

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